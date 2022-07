Tri Finish will am Schliersee in die obere Hälfte

Tri Finish und W+F Münster sind am Wochenende beim Bundesliga-Wettkampf am Schliersee gefordert. Das Rennen gilt zwar als Sprint, hat aber einige echte Härten für die Starter im Angebot. Auch in der 2. Liga geht es in Grimma in die Vollen.

Bergfest in der Triathlon-Bundesliga. Und das stimmt in diesem Fall wirklich. Denn die dritte von fünf Etappen im Dreikampf-Oberhaus findet auf der Sprintdistanz am Schliersee statt. Wobei „Sprint“ ein wenig darüber hinwegtäuscht, dass das vermutlich die härteste Prüfung aller Stationen ist. Nach dem Schwimmen über 750 Meter geht es auf eine Radstrecke von 15,5 Kilometern – wobei der Spitzingsattel auf 1127 Metern die große Herausforderung ist. Beim 3,8 Kilometer langen Anstieg müssen 380 Höhenmeter überwunden werden, was auch gleichzeitig die Zielankunft des zweiten Splits ist. Im Anschluss sind noch 5000 Meter laufend zu absolvieren.

W+F derzeit Schlusslicht

Im Vorderfeld werden sich wohl erneut Spitzenreiter Hylo Team Saar sowie Verfolger und Seriensieger EJOT Team TV Buschhütten rangeln. In der zweiten Hälfte finden sich die beiden Vertreter aus Münster wieder. Weicon Tri Finish ist derzeit Elfter. W+F Münster schließt als 16. und – nach zwei unglücklich verlaufenen Wettbewerben – Schlusslicht die Tabelle in der Bundesliga ab.

Arnold geht voran

Tri Finish kann in dem wirklich harten Sprintrennen auf Top-20-Platzierungen von Jonas Hoffmann und auch Sebastien Pascal hoffen. Die Mannschaft peilt diesmal eine Platzierung in der oberen Hälfte an. W+F dürfte in Leonard Arnold seinen stärksten Aktiven haben, der gleichermaßen gut auf dem Rad wie beim Laufen ist. Für den Tabellenletzten geht es darum, nicht wieder am Ende des Feldes zu landen. „Das wird ein spannender Wettkampf, die Radstrecke ist zwar nur 15 Kilometer lang, hat es aber in sich“, sagt Tri-Finish-Teamsprecher Martin Epkenhans.

In der 2. Bundesliga startet die Zweite von Tri Finish in Grimma. Auch hier wird eine Sprintdistanz bestritten. Der Tabellenvierte will seine Position untermauern. Mit dabei ist der 18 Jahre alte Maximilian Krüger, der zuletzt beim Wettkampf in Verl als schnellster Schwimmer für einen bemerkenswerten Auftritt sorgte.