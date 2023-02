Tri Finish hält die Fahne hoch, bedauert aber das Alleinstellungsmerkmal

Auf den letzten Drücker schafft das GebioMized-Team W+F Münster nach der Saison 2017 den Sprung in die Bundesliga, mischt fortan im Konzert der ganz großen Schwergewichte mit. Und sorgt für ein Novum: Zusammen mit Tri Finish finden sich nun zwei Mannschaften aus der Domstadt im Oberhaus wieder. „Klasse war das“, erinnert sich Martin Epkenhans.

Der Sportliche Leiter von Münsters etabliertem Erstligisten sieht die Konkurrenz aus der eigenen Stadt mit Wohlwollen. „Wir haben uns in all den Jahren gut verstanden, aber auch gebattlet“, so Epkenhans. Das Ende ist bekannt. Nach fünf Jahren zieht der Nachbar nach dem Abstieg 2022 seine Konsequenzen aus der personellen Notlage – wagt einen Neuanfang in der Verbandsliga. „Schade.“

Tri Finish: Fünf Rennen, Auftakt im Kraichgau

2023 werden die Farben der Westfalenmetropole deutschlandweit allein von Tri Finish vertreten. Die mit Top-Dreikämpfern besetzte Crew geht in die elfte Saison. Der Kader ist unverändert. Der Spanier Alejandro Canas del Palacio, die Dänen Oscar Gladney Rundqvist und Valdemar Solok, die Franzosen Sébastien Pascal, Thomas Pietrera und Thomas Sayer, der Serbe Milan Tomin, der Belgier Tim Van Hemel, der Schwede Per Wangel, der Israeli Roee Zoarets und Tyler Smith von den Bermudas sorgen für die internationale Note.

Dazu gesellen sich die etablierten Yannic Stollenwerk, Jonas Hoffmann, das aufstrebende Talent Aron Thimm und Lokalmatador Luca Heerdt. „Die Mischung stimmt“, glaubt Epkenhans. Immer wieder ist der Verein in all den Jahren in den Top Ten zu finden. Ist inzwischen ein echtes Urgestein der Liga. Mit Zielen: „Wir schielen schon auf Platz fünf bis zehn.“

Die Deutsche Triathlon-Union (DTU) hat derweil die Termine für die fünf Rennen öffentlich gemacht. Der Auftakt erfolgt am 20. Mai im Kraichgau. Es folgen die Events am Schliersee (25. Juni), in Düsseldorf (8. Juli), in Tübingen (23. Juli) und in Hannover (2. September). Geplant sind laut Epkenhans wieder zwei Sonderformate. Wie und wo, ist noch unklar.

Vier Neuzugänge verstärken W+F Münster

Im Unterhaus beginnt die Serie am 18. Juni in Eutin. Verl (9. Juli), Salzgitter (6. August) und Grimma (20. August) sind die weiteren Stationen. Stand jetzt plant der Verband ein weiteres Event. Möglicherweise in Hannover, wie Epkenhans vermutet. Abwarten. Jan Königs (Köln) und der Deutsch-Brite Scott Anderson (Hameln) sind ebenso neu wie die Youngster Lukas Merta (19) und Jonas Valdor (19). Das Team komplettieren der österreichische Spaßvogel Sebastian Czerny, der Franzose Jocelyn Mourier, die Dänen Filip Muff, Thomas Nielsen, Joakim Schnack, Anders Toft Nielsen, Magnus Emil Trier Hansen und Nicolai Wiuff sowie der Gebrüder Constantin sowie Maximilian Krüger.

Münster:

Restplätze verfügbar Foto: 1. Februar, 18 Uhr. Ein markantes Datum für Freunde des Dreikampfes. Am Mittwoch wurde das Anmeldefenster für die 16. Auflage des Sparda-Münster-City-Triathlons am 18. Juni freigeschaltet. Und wie vor Corona-Zeiten gab’s einen regelrechten „Run“ auf die Startplätze über die Volksdistanz, die olympische Strecke und die Staffeln. „50 Prozent des Kontingents war nach zehn Minuten weg“, sagt Cheforganisator Holger Fritze. „Ausgebucht“ meldet der Veranstalter aber nicht, noch sind Restplätze verfügbar. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. ...

Jonas Hoffmann, Deutscher Meister im Crossduathlon 2019 und 2022, startete jüngst beim Dirty Race Murr in die neue Saison (fünf Kilometer Straßenlauf, 15 Kilometer auf dem Mountainbike, vier Kilometer Crosslauf). Auf dem Rad riss Hoffmann ein Loch und fuhr eine Führung von rund 30 Sekunden heraus, die er dann im abschließenden Lauf verteidigte.