Triumphzug in der „Schweinehalle“ von Germania Mauritz

„Schweinehalle“ – wenn Helmut „Spury“ Wellermann in seinen Erinnerungen schwelgt, kommen ihm unweigerlich die zahlreichen Viehauktionen in der Halle III der Halle Münsterland in den Sinn. Und einer der größten Erfolge in seiner fußballerischen Vita.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch