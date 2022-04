TSC gewinnt Teil eins des Wochendprogramms gegen Hörde klar

Noch zwei Spiele bis zum Titel: Volleyball-Drittligist TSC Gievenbeck hat am Samstagabend in eigener Halle den TV Hörde souverän mit 3:0 auf Abstand gehalten und will nur 24 Stunden im Derby gegen Tecklenburg den Platz an der Sonne zurückerobern.

„Wir sind wieder im Flow.“ Michael Spratte war nach halb getaner Wochenend-Arbeit rundum zufrieden und sehr angetan vom Auftritt seiner Schützlinge. Gegen den TV Hörde gelang den Drittliga-Volleyballern des TSC Gievenbeck am Samstagabend ein überzeugender 3:0 (25:15, 25:23, 25:21)-Erfolg und damit die Voraussetzung dafür, am Sonntagabend im Derby gegen die Tecklenburger Land Volleys vorbei an der DJK Delbrück wieder Platz eins in der 3. Liga West zu übernehmen.

Allemal zeigte sich der TSC am Samstag bestens erholt vom Fehltritt in der Vorwoche, dominierte in den Durchgängen eins und drei die Partie gegen den Tabellenvierten und leistete sich im Mittelabschnitt sogar noch einen Testlauf in Sachen Robustheit: „Da haben wir schon mit sieben, acht Punkten hintengelegen“, so Spratte, der dann den 25:23-Satzgewinn verbuchen konnte.

Ökonomisch gespielt

Gut und ökonomisch, lautete dann auch das Zwischenfazit nach diesem ersten Streich. „Gut, dass wir nur drei Sätze gebraucht haben. Das hat uns nicht allzu viel Energie gekostet“, war Spratte zuversichtlich, zum Abschluss des Wochenendes einen passenden Sonntagsauftritt seines Teams erleben zu dürfen. „Ich kann aus dem Vollen schöpfen – 14 Mann stehen zur Verfügung. Daran zumindest sollte es nicht liegen.“

Sollte auch die Tecklenburger Hürde genommen werden („Das wird nicht einfach“), dann steht zwischen dem TSC und dem Drittliga-Titel nur noch der abgeschlagene Tabellenvorletzte aus Hürth. „Und das sollten wir uns dann nicht mehr nehmen lassen“, sieht Spratte dem Saisonfinale am kommenden Samstag erneut in eigener Halle sehr zuversichtlich entgegen – inklusive dann anschließender Meisterfeier.