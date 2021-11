TSC Gievenbeck bietet in Freudenberg ein rundes Gesamtpaket an

Der TSC Gievenbeck ist weiter gut in Schuss. Mit 3:0 setzte sich der Drittligist weitgehend mühelos beim Schlusslicht VC Freudenberg durch. Einzig im dritten Satz machten einige personelle Umstellungen das Geschehen etwas enger.

Der TSC Gievenbeck ist bereit für das Spitzenspiel in der kommenden Samstag in der Unihalle gegen den FCJ Köln. Der Drittligist löste seine Aufgabe beim Schlusslicht VC Freudenberg mit 3:0 (25:17, 25:14, 25:23) und war beim dritten Sieg in Serie lange sehr souverän.

„Wir wussten, dass es kein leichtes Spiel werden würde und wollten von Anfang an Vollgas geben. Das haben die Jungs in den ersten beiden Sätzen gemacht“, sagte Trainer Michael Spratte, der ein ganz rundes Gesamtpaket sah. „Der Druck beim Aufschlag hat ausgereicht, die Annahme war stabil – und im Angriff waren wir sehr konsequent.“

Erst als er zum dritten Durchgang die Aufstellung ein wenig änderte und durchwechselte, kam „ein bisschen Unruhe“ auf. Diese aber wurde nicht so groß, als dass der TSC in Bedrängnis geraten sollte.