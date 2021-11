TSC Gievenbeck fühlt sich in der Uni-Halle pudelwohl und schlägt Aachen 3:0

Der Sonntag war alles andere als ruhig für Michael Spratte. Der Trainer des TSC Gievenbeck machte seinen Pool winterfest. Dabei hätte er sich nach dem überzeugenden 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) gegen die bislang ungeschlagenen Gäste vom PTSV Aachen am Samstag tags drauf eine wohl verdiente Auszeit auf dem Sofa gönnen können. „Ja, das hat mich schon überrascht, dass wir den Gegner so beherrschen. Sehr, sehr überzeugend“, bilanzierte Spratte – und werkelte weiter.

Lag es an der neuen Umgebung? Erstmals schlugen die Drittliga-Volleyballer in der Uni-Halle am Horstmarer Landweg auf. Etwa 150 Zuschauer waren dabei, dazu ein DJ und ein Hallensprecher, es passte alles an diesem Abend. Und das Ergebnis auch. „Im ersten Satz war anfangs alles recht ausgeglichen, dann standen wir super sicher in der Annahme und haben in der Block- und Feldabwehr den Grundstein zum Satzgewinn gelegt.“ In den beiden weiteren Abschnitten lief es ebenso rund – obwohl Spratte auch im finalen Durchgang auf der Zielgeraden immer noch mit den Gästen rechnete. „Ich war mir so sicher, die kommen noch mal zurück. Aber dafür hat Aachen zu viele Fehler gemacht.“ Platz drei nach fünf Spieltagen ist der verdiente TSC-Lohn.