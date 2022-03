TSC Gievenbeck schlägt ersten Pflock für Aufstieg ein

Der TSC Gievenbeck will in die zweite Liga. Sportlich sieht es gut und jetzt versucht der Verein alles daran zu setzen, auch die restlichen Hürden zu meistern.

Ende der vergangenen Woche hat der TSC Gievenbeck den ersten Pflock eingeschlagen. Mit der Teilnahme am Vorlizenzierungsverfahren meldete der Drittligist sein Interesse an einem Platz im Bundesliga-Unterhaus ganz offiziell an. Sportlich ist er ohnehin auf dem besten Weg dahin. „Wir wissen, dass die 2. Liga eine ganz besondere Herausforderung wäre. Aber ich sehe ja, dass meine Spieler ihr Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft haben. Deshalb würden wir es machen, wenn die Rahmenbedingungen zu erfüllen sind“, so Trainer Michael Spratte.