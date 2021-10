TuS Hiltrup nimmt glücklich einen Punkt aus Kinderhaus mit

Im münsterischen Westfalenliga-Derby zwischen Westfalia Kinderhaus und dem TuS Hiltrup hat es am Samstag keinen Sieger gegeben. Der 2:2-Ausgleichstreffer für die Gäste fiel allerdings erst in der Nachspielzeit.

Der Kinderhauser Massih Wassey bekommt es in dieser Situation mit den beiden Hiltrupern Julian Sammerl (l.) und Nils Kisker zu tun.

Nach einem flotten Start hatten die Gastgeber zur Pause mit 2:0 in Führung gelegen. Bereits nach zwei Minuten traf Jendrik Witt zum 1:0. In Minute 28 erhöhte Daniel Schürmann auf 2:0 für die gut aufspielenden Kinderhauser, die völlig verdient vorn lagen und noch höher hätten führen können.

Die Gäste aus Hiltrup brachten nach der Halbzeitpause durch zwei Spielerwechsel deutlich mehr Körperlichkeit auf den Platz. Co-Trainer Marcel Stöppel hatte es im ersten Durchgang klar an Aggressivität gefehlt. Nach 68 Minuten zahlte die Umstellung sich aus: Arne Stegt gelang, wenn auch nur nach einer verunglückten Flanke, der Anschlusstreffer.

Die Hiltruper waren in der Folge das bessere Team, drängten sehr, ohne jedoch zu echten Torchancen zu kommen. Gastgeber Westfalia hatte nach Kontern gleich drei Abschlussgelegenheiten, ohne die Führung ausbauen zu können. Und so kam es schließlich, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit bugsierte Westfalia-Spieler Nick Rensing das Leder unglücklich ins eigene Tor – der Jubel der Hiltruper war groß. Westfalia-Coach Holger Möllers beklagte, seine Elf habe sich für die gute Leistung der ersten Halbzeit nicht belohnt.