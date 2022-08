"Das wurmt mich": Hiltrup holt in Überzahl das dritte Remis

Drittes Spiel, drittes Remis für den TuS Hiltrup. In Überzahl schaffte es das Team von Marcel Stöppel bei der Hammer SpVg nicht, den Ball im Tor unterzubringen – und der Coach ahnt, warum das so war.

Halbvoll oder halbleer die Flasche? Marcel Stöppel, Trainer des Westfalenligisten TuS Hiltrup, weiß nicht so recht, wie er den Saisonstart mit drei Remis nach dem sonntäglichen 0:0 bei der Hammer Spielvereinigung einschätzen soll. „Immerhin haben wir dreimal nicht verloren“, sagt er, um zu ergänzen: „Wir haben aber auch noch nicht einmal gewonnen, das wurmt mich.“ Die Tendenz geht zur halbleeren Bottle.

Gut 30 Minuten in Überzahl, selbst daraus wusste der Gast keinen Nutzen zu ziehen. Nach der Ampelkarte für Ismail Icen (59.) erspielte sich der TuS nach einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte etliche Möglichkeiten. Aber weder Akil Cömcü (47.) frei vor Hamms Torwart Thorben Elias Beckmann, noch Luca de Angelis (65.) oder der eingewechselte Enes Güney (74.) brachten den Ball nicht im Kasten der Platzherren unter.

„Die Qualität in der Offensive ist da“, tröstet sich Stöppel. Aktuell münzen die Stürmer ihr Potenzial aber nicht in Tore um. „Die letzte Gier, die fehlt.“ Oder das Aluminium steht im Wege, so wie bei der Chance von de Angelis. Es kann nur besser werden. Ein Tor in drei Spielen, das ist definitiv ausbaufähig. Gut, dass zumindest die Defensive des TuS soweit steht. Ein Gegentreffer – das ist doch in Ordnung.

TuS Hiltrup: Böcker – Krieger (78. Schubert), Kisker, Sammerl, Finkelmann (78. Stegt) – Kilinc (63. Güney), Gockel (90. Syska) – Mladenovic, Cömcü, Johannknecht – de Angelis