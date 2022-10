Premierensieg für Prehsl-Truppe: UBC Münster besiegt Kassel

Münster

Im Sommer trat Gregor Prehsl seinen Job als hauptamtlicher Trainer im Jugend-Leistungsprogramm des UBC Münster an. In dieser Funktion betreut der Österreicher auch die U 16, die am Sonntag in die Jugend-Basketball-Bundesliga startet – mit dem Ziel, die Playoffs zu erreichen.

Von Henner Henning