UBC II und Telgte-Wolbeck zum Abschluss der Hinserie erfolgreich

Zufrieden dürfen die Basketballer des UBC Münster II und der SG Telgte-Wolbeck auf die Hinserie blicken – nicht nur wegen der Erfolge zum Abschluss des ersten Saisonteils. So ist der UBC nun punktgleich mit Spitzenreiter Soest, die Spielgemeinschaft vergrößerte unterdessen seinen Vorsprung auf die Abstiegszone.

Andrej König war zum Hinrunden-Abschluss der erfolgreichste Werfer des UBC II, der in Iserlohn gewann.

Dieser Hinrunden-Abschluss lief wie gemalt für den UBC Münster II. Zunächst hatte sich die Mannschaft von Trainer Christoph Schneider bei den schwierig zu spielenden Iserlohn Kangaroos II mit 81:73 (34:35) durch- und damit Spitzenreiter BC Soest unter Druck gesetzt. Und der bis dahin ungeschlagene Primus der 2. Regionalliga strauchelte dann beim 70:88 gegen die Baskets Paderborn II tatsächlich – so gehen die Konkurrenten nun punktgleich in den zweiten Saisonteil, in den die SG Telgte-Wolbeck Baskets nach dem 78:50 (39:30) bei Citybasket Recklinghausen II deutlich entspannter gehen kann.

„Die Hinrunde war sehr gut. Wir freuen uns, im Meisterschaftsrennen mit dabei zu sein“, sagte Schneider nach dem „erwartet schweren Spiel“. Iserlohn, besetzt mit einigen Doppelspielrechtler aus dem Pro-B-Kader, demonstrierte gleich seine körperliche Präsenz und Spielstärke, ging mit 7:0 in Führung. Zwar regulierte Münster den Rückstand bis zum Viertelende, die mäßige Quote von außen – nur zwei Dreier saßen in Halbzeit eins – aber erschwerte es dem UBC.

Andrej König als Topscorer

So blieb es bis zum Beginn des dritten Abschnitts eine enge Partie (53:54), ehe Münster um seine erfahrenen Kräfte Jan und Andrej König, Leo Padberg oder Alex Goolsby noch einmal Qualität zulegten. In der Defensive war der UBC nun präsenter und zupackender, dazu wurde die Dreier-Quote besser. Goolsby traf in Minute 36 aus der Distanz zum 71:63, wenig später versenkte Jan König einen Dreier zum vorentscheidenden 74:66. Bester Werfer war Andrej König (19) als einer von fünf zweistelligen Scorern.

Schwanemeier: „Gute Antwort“

Mit dem höchsten Saisonsieg beendete die SG Telgte-Wolbeck die Hinserie und verschaffte sich damit ein Fünf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsrang. „Jeder hat für jeden gekämpft und alle haben auch gepunktet. Das war eine gute Antwort auf das schlechte Spiel letzte Woche“, sagte Coach Marc Schwanemeier, dessen Team sich zuletzt zu einem knappen Erfolg gegen Schlusslicht Bielefeld gemüht hatte. Diesmal aber wurde es eine klare Angelegenheit, basierend auf der starken Defensivleistung ließ die SG um Topscorer Sebastian König (18) keine Zweifel am Sieg aufkommen.