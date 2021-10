UBC Münster möchte ein unangenehmer Herausforder sein

Der Blick auf den Kader des UBC Münster II löst bei der Konkurrenz ein leichtes Unbehagen, ein Grummeln in der Magengegend aus. Die Mischung zwischen Jung und Alt, zwischen jugendlichem Tatendrang und gesammelter Routine. „Ich denke, dass keine Mannschaft gerne gegen uns spielt“, sagt Trainer Christoph Schneider vor dem Saisonstart der 2. Regionalliga, schiebt dann jedoch schnell ein Aber hinterher: „Wir sind sicher nicht schlecht besetzt, ein Favorit auf den Aufstieg sind wir aber auch nicht. Dafür müssten immer alle da sein.“

Die Charakteristik dieser Mannschaft lässt eben dies nicht immer zu. Die Youngster Joshua Sievers und Paul Viefhues etwa gehören auch zum Pro-B-Kader der WWU Baskets, trainieren dort regelmäßig mit – wie auch in der U-19-Bundesliga-Truppe des UBC, in der außerdem Lukas Ehrich, Phil Schmidt und der zurzeit verletzte Connor Konietzka mitwirken. Gute Abstimmung ist da schon im Training gefragt, Überschneidungen gibt es an mehreren Spieltagen. Dazu kommen die Erfahrenen um Jan und Andrej König, Alex Goolsby, Leo Padberg, Stephan Kreutzer und Guido Narendorf, die studien- oder berufsbedingt nicht immer dabei sein werden.

Große Vorfreude bei Schneider

All das macht es in der Summe etwas schwieriger für Schneider, der nach der langen Corona-Pause und der zwölfwöchigen Vorbereitung mit seinen Schützlingen eine Vorfreude auf die Saison spürt. „Hauptsache spielen“, so lautet das Motto des Aufsteigers. „Aber ich habe Zweifel, dass es angesichts der steigenden Infektionszahlen reibungslos laufen wird“, erwartet der Coach durchaus Spielabsagen.

Kann und darf seine durchgeimpfte Mannschaft aber auf das Feld, könnte sie „das Salz in der Suppe“ sein. „Wir haben den Luxus, keine Vorgabe erfüllen zu müssen, wollen in der Tabelle so hoch wie möglich kommen. Mal sehen, wen wir so ärgern können“, sagt Schneider, der den TV Salzkotten, den BC Soest, die Lippe Baskets Werne und besonders den Auftaktgast SVD 49 Dortmund (Samstag, 16 Uhr) als Aufstiegskandidaten einstuft.