UFC und Studentinnen-Auswahl zählen weiter zur nationalen Spitze

Mit der Geschichte und der Entwicklung des Futsal-Sports in Deutschland ist der Standort Münster eng verknüpft. Zunächst waren die Männer des UFC – der Verein entstand 2002 aus der Reise studentischer Fußballer zu einem Futsal-Turnier nach Portugal und wurde schließlich 2005 gegründet – Vorreiter, mit Georg von­ ­Coelln als treibender und Pionierarbeit leistender Kraft. Der UFC war als mehrfacher Westdeutscher Meister sowie Seriensieger bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften eine Größe, vertrat dabei Deutschland immer wieder bei internationalen Turnieren. Auch wenn der Glanz alter Tage etwas verblasst ist, die Qualifikation für die Bundesliga verpasst wurde und aktuell in der Regionalliga Abstiegskampf angesagt ist, gehört der UFC immer noch zu den wichtigsten Adressen.

Was aber die Erfolge angeht, haben die UFC-Ladies ihren kickenden Kollegen mittlerweile den Rang ab­gelaufen. Seit Jahren sind die Münsteranerinnen national die Nummer eins, dominieren seit Gründung der Regionalliga im Jahr 2015 die Klasse nahezu nach Belieben – nie wanderte der Titel woandershin. „Wir sind schon überlegen und der Konkurrenz voraus“, sagt von Coelln, der auch auf die vielen internationalen Erfolge des UFC respektive der Wettkampf­gemeinschaft der Uni im weiblichen Futsal verweist. „Wir haben bei Uni-Europameisterschaften mit zweimal Silber und einmal Bronze eindrucksvoll bewiesen, dass wir auf dem Uefa-Top-Level mithalten können.“

Lengersdorf und Nehm als Trainerduo

Da verwunderte es kaum, dass Ende Mai vor Ort der bundesweit erste Stützpunkt für Frauen-Futsal mit Jeanne Lengersdorf und Fabian Nehm als Trainer-Duo eröffnet wurde und dass Münster das Gros an Spielerinnen (etwa mit Kathrin Klimas, Joana Becker, Thea Fullenkamp, Laura Rieping oder Eva Tingelhoff) bei der ersten Sichtung zur Frauen-Nationalmannschaft stellte – wie beim Debüt des Studentinnen-Nationalteams im Dezember 2019. Die Gründung der deutschen Auswahl soll im Frühjahr beim DFB-Bundestag beschlossen werden. „Es wird auch höchste Zeit, dass für unsere Futsal-Frauen etwas passiert. Im Gegensatz zu den Männern werden sie schnell Erfolge haben und auf inter­nationaler Bühne auf ge­hobenem Mittelfeld-Niveau spielen. Das ist ein toller, wichtiger Schritt für die Entwicklung des Frauen-Futsals“, sagt von Coelln, der wie Nehm und Maik Solisch (Spielertrainer der UFC-Männer) jüngst die Uefa-Trainerlizenz gemacht hat.

Auch UFC-Keeperin Kathrin Klimas war bei der DFB-Sichtung dabei. Foto: Rene Penno

Regionalliga-Start noch im November

Eben dieser Prozess ist national ein wenig ins Stocken geraten – auch und beschleunigt durch Corona. Aber schon vor Ausbruch der Pandemie stand die Regionalliga West auf tönernen Füßen, Rückzüge und zu einseitige Partien mit Kantersiegen forderten Münsters Vorzeige-Futsalerinnen zu wenig. „Da ist leider kaum eine Weiterentwicklung zu sehen. Aber wir brauchen Gegner auf Augenhöhe, sonst verpassen wir den Anschluss“, sagt von Coelln.

Immerhin: Die Regional­liga soll noch in diesem November starten. Und als ­großes Highlight wartet 2022 die Teilnahme der Studentinnen-Auswahl an der Uni-WM in Schanghai – mit vielen heimischen Spielerinnen im Kader. Denn Frauen-Futsal und Münster bleiben eng verknüpft.