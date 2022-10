„Unbekanntes Gefühl“: Orderbase Volleys verlieren auch zweites Heimspiel

Friert die Uni-Hölle ein? Der Name, den die Orderbase Volleys ihrer Heimspielstätte, der Unisporthalle, verpasst haben, war in der vergangenen Saison mehr als passend: Reihenweise wurden die Gegner aus der Halle geprügelt und punktlos nach Hause geschickt. Der Aufstieg war die logische Folge.

Doch in der neuen Liga läuft es in heimischen Gefilden noch nicht so ganz wie es sollte. Zwar konnte am letzten Spieltag gegen Bocholt auswärts der erste Saisonsieg eingefahren werden, doch auch im zweiten Heimspiel blieben die Gievenbecker chancenlos. Gegen den SV Lingow-Gransee mussten sich die Hausherren deutlich mit 1:3 (23:25; 25:23; 20:25; 12:25) geschlagen geben.

„Das kam ja nicht unerwartet“

Für den OVM-Trainer Kai Annacker war das noch kein Grund zur Besorgnis: „Das kam ja nicht unerwartet.“ Tatsache: Der Gegner Lindow-Gransee kam mit einer fast makellosen Bilanz nach Münster, drei Spiele, drei Siege, acht Punkte - und nach dem Spiel musste Annacker zugeben: „Das war heute eine verdiente Niederlage, der Gegner war einfach besser.“

Genau das war bereits im ersten Satz abzusehen. Die Gäste waren gut im Spiel und zogen mit einigen Punkten davon. Das nicht schon dieser Satz ganz deutlich nach Brandenburg ging, lag unter anderem daran, dass auch die Lindower durchaus fehleranfällig spielten. Einige Aufschläge landeten im Aus und bescherten den Gievenbeckern Punkte. „Die Aufschläge der Gegner wurden immer mit viel Risiko geschlagen, wenn der Ball gut kam, wurde es sofort brandgefährlich. Die Quote der guten und schlechten Aufschläge hat bei ihnen schon gepasst, bei uns leider nicht,“ fand Annacker. Eine Aufholjagd kam allerdings nicht mehr zustande, die Gäste sicherten sich den Satz mit 23:25.

Aufstellungsfehler bei Gievenbeck

Besser lief es im zweiten Satz für die Münsteraner – obwohl die Vorzeichen eigentlich gegen die Orderbase Volleys sprachen: „Wir haben einen Fehler in unserer Aufstellung gemacht“, gab Annacker zu. Die Spieler starteten auf einer falschen Position, während des Satzes konnte nicht zurückgetauscht werden. Was eigentlich ein Nachteil wäre, nutzten die Hausherren für sich: „So waren wir besonders fokussiert um auf die richtigen Positionen zu kommen“, verriet Annacker. Aufgrund einer starken Leistung besonders durch Lenard Exner wurde der Durchgang mit 25:23 gewonnen. „Auch wenn natürlich Glück dazugehört hat“, so Annacker.

Doch auch der Satzgewinn konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wer an diesem Abend der Herr im Haus war. Die Gäste entschieden die letzten beiden Sätze deutlich mit 25:20 und 25:12 für sich. Kai Annacker zeigte Verständnis für die Leistung seiner Jungs: „Das ist ja auch ein Lernprozess. Wenn man so auf die Nase kriegt, stellt sich Frust ein. Das ist für die Spieler ja ein unbekanntes Gefühl, zu Hause zu verlieren. Damit müssen wir lernen, umzugehen.“