Union feiert gegen Deuten den zweiten Heimstreich

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der TC Union Münster hat einen optimalen Start in der Tennis-Regionalliga hingelegt. Auch gegen den TC Deuten behielt der Zweitliga-Absteiger die Punkte an der Steinfurter Straße, machte aus dem 4:2 nach den Einzeln einen 6:3-Erfolg.

Dreimal 2:1 macht 6:3. Der TC Union Münster hat auch sein zweites Heimspiel gewonnen, bezwang den TC Deuten mit 6:3 (4:2). „Das war von allen Mädels eine ganz solide Leistung“, lobte Tina Kötter ihre Mannschaft, die sich nach dem völlig ungefährdeten 9:0 gegen den TC Herford nun aber etwas mehr strecken musste.

Nicht nur Paula Rumpf an Position eins stieß auf mehr Gegenwehr, gegen Franziska Kommer musste die Unionerin über die volle Distanz gehen – behielt aber beim 6:1, 2:6, 10:3 die Oberhand. „Paula hat es im Match-Tiebreak ganz relaxed gemacht“, sagte Kötter über den zweiten Unioner Punkt. Zuvor hatte Jana Roßlenbroich die junge Leni Betz (Jahrgang 2008) mit 6:1, 6:2 bezwungen. Einzig Nele Niermann musste in ihrer Partie in eine Niederlage einwilligen, verspielte beim 5:7, 2:6 gegen Eva Bennemann in Satz eins eine hohe Führung.

Kruse locker

Den zwei Zählern in der ersten Einzelrunde folgten zwei weitere in der zweiten. Manon Kruse setzte sich an Position drei gegen Anna Besser mit 6:1, 6;4 durch, Anastazja Neumann ließ gegen Pauline Hirt beim 6:2, 6:1 nichts anbrennen. Für Nastja Kolar dagegen endete ihr Auftritt mit einer Niederlage. Deutens Dinah Pfizenmaier, die vor acht Jahren einmal die Nummer 79 der Weltrangliste war, hielt mit dem 6:4, 6:1 gegen die Slowenin den Gast im Rennen. „Dinah hat gut gespielt, allerdings hatte Nastja auch nicht ihren besten Tag“, sagte Teammanagerin Kötter.

Die Vorteile aber hatte Union in der Hand – und nutzte diese im Doppel. Na klar, mit zwei Siegen bei einer Niederlage. So hielten sich Kolar/Roßlenbroich beim 6:2/6:3 gegen Besser/Louisa Völz ebenso schadlos wie Kruse/Neumann beim 6:1, 7:5 gegen Hirt/Bennemann. Dass Rumpf/Deborah Döring gegen Pfizenmaier/Kommer 0:6, 2:6 verloren, hatte da lediglich statistischen Wert.

Der Zweitliga-Absteiger liegt damit auf Kurs, das gesteckte Ziel Klassenerhalt ist mit dem zweiten Sieg wieder ein Stück näher gerückt. Und der nächste Schritt soll folgen: Sonntag bei ETuF Essen.