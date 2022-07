Union-Sieg in Hamburg am Saisonende

Mit einem 6:3 beim Uhlenhorster HC Hamburg haben sich die Herren 30 des TC Union Münster aus der Bundesliga-Saison verabschiedet. Schon nach den Einzeln war dem Gast der Sieg nicht mehr zu nehmen. Am Ende wird wohl Rang drei in der Tabelle stehen.

Mit einem 6:3-Erfolg beim Uhlenhorster HC Hamburg haben die Herren 30 des TC Union Münster ihre Saison in der Bundesliga abgeschlossen. In der Endabrechnung steht damit Rang drei. Am letzten Spieltag der Siebenerstaffel hat das Team spielfrei. Die kleine Chance auf den Meistertitel hatten die Unioner in der vergangenen Woche durch die 2:7-Niederlage bei Tabellenführer Buschhausener TC vergeben.

An der Elbe stand es nach den Einzeln schon 5:1. Jose Hernandez schlug Jan Greve 6:2, 6:4, Michal Przysiezny hatte gegen Tim Richter beim 6:3, 6:3 ebenso wenig Probleme wie Valentin Dimov gegen Sebastian Schlüter (6:3, 6:0) und Viktor Maksimcuk gegen Konstantin Krüger (6:0, 6:2). Alexander Lazov profitierte von der frühen verletzungsbedingten Aufgabe von Florian Rathmann beim Stand von 2:0. Lediglich Lars Hartmann musste sich gegen Lars Kirschner beim 1:6, 6:7 (7:9) nach engem zweiten Satz geschlagen geben.

Lazov/Dimov besiegten im Doppel schließlich Greven/Kirschner mit 6:4, 6:2, Przysiezny und Maksimcuk verloren hingegen gegen Schlüter/Krüger mit 3:6, 4:6. Hernandez und Hartmann gaben nach dem mit 4:6 abgegebenen ersten Durchgang gegen Rathmann und Richter am Ende verletzungsbedingt auf.