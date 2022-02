Unschöne Szenen am Randes des Derbys zwischen Gievenbeck und Kinderhaus

„Der Fußball hat kein Gewaltproblem. Aber Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das daher auch den Fußball betrifft.“ Das sagt der gern zitierte Prof. Dr. Gunter A. Pilz. Die Worte des geschätzten Soziologen dürften den Verantwortlichen des 1. FC Gievenbeck seit dem vergangenen Wochenende in den Ohren klingeln. Am Rande des bis dahin äußerst fairen Westfalenliga-Derbys gegen Westfalia Kinderhaus (2:0) kommt es am Samstag in der Schlussphase zu Szenen, die auf oder neben dem (manchmal auch künstlichen) Grün keine Daseinsberechtigung haben.

Schöneberg wohl tätlich angegangen

Zuschauer, die laut Gastgeber dem Lager der eigenen Alten Herren zuzuordnen sind, liefern sich verbale Scharmützel mit Kickern des Gegners, es fliegen Ersatzbälle. Alles gipfelt darin, dass sich angeblich unter Alkoholeinfluss stehende Besucher und Westfalia-Spieler Kopf an Kopf gegenüberstehen, beschimpfen. Routinier Kevin Schöneberg wird scheinbar tätlich angegangen – das binnen weniger Minuten. „Absolut unnötig“ für Gievenbecks Kaufmännischen Leiter Stefan Grädler, Abteilungsleiter Christian „Lüde“ Wielers wirft enttäuscht ein: „Hier werden Werte mit Füßen getreten. Das ist peinlich und rückt den Verein in ein schlechtes Licht.“

Westfalia-Kicker Kevin Schöneberg (hier gegen den Delbrücker Niklas Huschen) wurde beim Derby gegen den 1. FC Gievenbeck scheinbar tätlich von gegnerischen Fans angegangen. Foto: Peter Leßmann

"So viele Ordner hätten wir gar nicht einsetzen können“

Das eigentliche Dilemma beginnt aus Sicht des FCG bereits zwei Tage zuvor, als das Grünflächenamt der Stadt am Donnerstag die Rasenflächen bis einschließlich Sonntag sperrt. Zwangsläufig muss auf den künstlichen Untergrund gewechselt werden. Heikel, weil die erwarteten 500 „Fans“ aus beiden Clubs nicht weit vom Spielfeldrand entfernt stehen werden. Die Gefahr, das sich im Eifer des Gefechts in so einem Duell der Nachbarn die Ereignisse möglicherweise überschlagen, ist gegeben. „Aber so viele Ordner hätten wir gar nicht einsetzen können“, so Grädler. In Zukunft wird also eher ein Pflichtspiel abgesagt – das scheint zumindest die Conclusio.

„Hier werden Werte mit Füßen getreten. Das ist peinlich und rückt den Verein in ein schlechtes Licht", sagt Gievenbecks Abteilungsleiter Christian „Lüde“ Wielers. Foto: fotoideen.com

Gievenbeck hat sich bereits entschuldigt

Nun warten beide Parteien auf den Sonderbericht des Unparteiischen, in dem der Tatverlauf detailliert aufgeführt sein wird. Derweil hat sich der 1. FC Gievenbeck bei Westfalia Kinderhaus mündlich entschuldigt, wie Grädler bestätigt. Er selbst hat mit Holger Möllers, Trainer der Kinderhäuser, telefoniert. Ein schriftliches Schreiben vom Vorsitzenden Jörg Rüsing adressiert an Magnus Hömberg liege in der Post. „Wir haben eine Vorbildfunktion“, sagt Wielers, der kein Verständnis zeigt für die Provokationen aus den Reihen der etablierten Altherren-Spieler. „Das sind erwachsene Menschen, die selbst Kinder haben. Das geht nicht.“

Für Kinderhaus selbst scheint das Thema damit erledigt. „Wir werden nicht weiter nachtreten“, versichert Coach Möllers. Und nimmt einer im Raume stehenden Anzeige seitens Schönebergs den Wind aus den Segeln. „Das ist eine Ente.“ Die Westfalia will sich weiter auf den Fußball konzentrieren – auf die eigentlich doch schönste Nebensache der Welt.