VCO-Duo jubelt: Dreßen und Rakow holen Silber

Nach Doppel- Bronze bei Westdeutschen Meisterschaften (U 17 und U 19) sowie Platz zwei beim U-17-Bundespokal musste man Clara Dreßen und Greta Rakow bei den Deutschen U-17-Meisterschaften schon auf dem Zettel haben. Zumal das Beachvolleyball-Duo des VC Olympia Münster in Barby an der Elbe als Nummer vier der Setzliste ins Turnier ging. Und Dreßen/Rakow bestätigten die Einschätzung der Experten, verloren am Wochenende nur gegen ein Team – Silber, stark!

Ihre Vorrundengruppe D sowie die beiden folgenden Partien entschied das Team, das am Bundesstützpunkt trainiert, jeweils souverän für sich. Erst dann gab es die erste Niederlage, Mila Jancar/Sophia Neuß (TuSa Düsseldorf) erwiesen sich beim 6:15, 8:15 als zu stark. Also nahmen Dreßen/Rakow den Umweg über die Verliererseite, bezwangen Louisa-Marie Danneberg (Düsseldorf) und Lina Schoen (FC Schüttorf) mit 15:10, 9:15, 15:10, um im Halbfinale Amelie Punar/Anna-Chiara Reformat (Marzahner VC) mit 15:12, 17:15 auszuschalten. So kam es im Endspiel zum Wiedersehen mit Jancar/Neuß, die jedoch abermals zu gut waren (15:10, 15:10).