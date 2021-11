Verrückte Minuten in Kinderhaus – aber Westfalia schlägt Theesen

Dieser Sieg war wichtig: Westfalia Kinderhaus hat zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege aneinander gereiht. Beim 3:1 gegen den VfL Theesen hatten die Münsteraner am Ende Chancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Zwischendurch wurde es wild an der Hütte.

Mission erfüllt! Das Duell mit Tabellennachbar VfL Theesen entschied Westfalia Kinderhaus mit 3:1 (1:0) verdient für sich. Damit haben die Münsteraner das erste Mal in dieser Saison zwei Spiele hintereinander gewonnen und mit dem zweiten Sieg daheim auch die bislang magere Heimbilanz aufpoliert. Um ein Haar hätten allerdings vollkommen verrückte Minuten den Verlauf auf den Kopf gestellt.

Die Gastgeber wirkten in der Anfangsviertelstunde noch etwas verunsichert. Viele unnötige Fehlpässe luden die Gäste zum Konter ein. Früh hatte die Westfalia Glück, dass Kai-Niklas Janz bei seinem Treffer knapp im Abseits stand (3.). Doch nach kurzer Zeit berappelte sich Kinderhaus etwas und stand stabiler. So richtig wollte es in der Offensive indes noch nicht klappen. Einige tolle Offensivaktionen scheiterten an einem ungenauen letzten Pass, ansonsten sorgten vor allem Schüsse aus der zweiten Reihe für Gefahr. Gerade in eine Druckphase der Münsteraner hatte Theesen mit einem Konter die Chance auf das 1:0. Finn Jaster legte für Janz auf, doch der Stürmer scheiterte am großartig reagierenden Tim Siegemeyer (31.).

Fabian Witt vollendet

Gerade als es so aussah, als ginge es torlos in die Pause, klingelte es dann doch. Donat Ajeti rutschte ein Ball durch, der freie Fabian Witt vollendete (45.). „Wir waren 40 Minuten richtig stark, nachdem wir die ersten fünf Minuten etwas verschlafen haben,“ fand auch Westfalia-Coach Holger Möllers.

Nach einer Stunde wurde das Spiel dann auf einmal komplett verrückt: Nach einem Fehlpass von Nick Rensing im Aufbau angelte sich Janz den Ball und legte auf Jaster, der nur noch einschieben musste und damit aus dem nichts ausglich (63.) Nur eine Minute später drohte das Spiel dann endgültig zu kippen. Rensing rutschte gegen Jonas Martens weg, Leon Niehues musste ausbügeln und stoppte den Stürmer unfair im Strafraum. Der Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an – doch Siegemeyer parierte. „Auf ihn ist Verlass, er hat jetzt drei Elfmeter in Folge gehalten“, freute sich Möllers. Doch die verrückten Minuten waren immer noch nicht zu Ende. Denn auf der Gegenseite ging doch wieder Kinderhaus in Front, weil Luis Haverland eine tolle Flanke von Kevin Schöneberg veredelte (65.).

Ritter macht den Deckel drauf

Danach war es ein Spiel auf ein Tor: Die Hausherren wollten die Entscheidung erzwingen, ließen aber reihenweise hundertprozentige Chancen ungenutzt. Zweimal Fabian Witt (87., 88.), einmal Jendrik Witt (89.) sowie Jakob Hake (90.) vergaben. Erst Felix Ritter machte den Deckel drauf (90.).Westfalia: Siegemeyer – Alic (55. Schürmann), Graberg, Niehues, Rensing, Pietsch – Schöneberg, Wassey (69. Ritter) – J. Witt (89. Lambert), Haverland (79. Liebert), F. Witt