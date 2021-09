Viele Fragezeichen vor dem Start bei Westfalia II, Sparta, Münster 08 und Roxel

Münster

Los geht es an diesem Wochenende für vier Mannschaften aus Münster, die vor einem Jahr gemeinsam von der Bezirks- in die Landesliga aufrückten. Westfalia Kinderhaus II, Sparta Münster, der SC Münster 08 und der BSV Roxel gehen durchaus unterschiedlich an die Aufgaben heran.

Von Thomas Rellmann