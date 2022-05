Voller Ertrag bleibt für Gievenbeck im Top-Spiel in Espelkamp auf der Strecke

Der 1. FC Gievenbeck kam am Sonntag über ein 2:2 bei Preußen Espelkamp nicht hinaus. Im Spitzenspiel der Verfolger waren die Gäste die bessere Mannschaft, hätten das Spiel nach der Pause entscheiden müssen. Reichlich Chancen dazu waren vorhanden.

Henning Dirks trifft in dieser Szene zum 1:1.

Platz eins scheint vergeben. Zumindest gibt sich der Delbrücker SC auf der Zielgeraden der Spielzeit keine Blöße, siegte am Sonntag bei GW Nottuln mit 2:1. Da die ärgsten Konkurrenten Preußen Espelkamp und 1. FC Gievenbeck im direkten Duell die Punkte teilten (2:2), hat der DSC ein komfortables Polster von fünf Zählern auf die Jungs von Trainer Florian Reckels und drei auf das finanzstarke Espelkamp – zumindest wenn die drei Punkte aus dem Spiel gegen Rödinghausen nun final auf das Konto der Preußen zurückwandern sollten. Was als wahrscheinlich gilt.

„Wie schauen weder nach links noch nach rechts, oder nach vorne oder hinten. Was um uns herum passiert, interessiert uns alle nicht“, sagt Reckels. „Damit fahren wir ganz gut.“ Am Sonntag stellte er unmittelbar nach den 90 Minuten klar: „Hier war mehr drin, wir waren die bessere Mannschaft.“ Allein der volle Ertrag blieb ein wenig auf der Strecke. Vor dem Gang in die Kabine hätte der Gast die Weichen stellen können. Guglielmo Maddente zwang Espelkamps Tormann Nino Vom Hofe nach zehn Minuten zu einer Glanztat. Es folgten zwei strittige Situationen aus Sicht von Reckels. Zunächst soll Christian Keil im Strafraum „umgehauen“ worden sein, ehe sich ein Akteur der Gastgeber zu einem vermeintlichen Handspiel habe hinreißen lassen. „50:50-Situationen“ für Reckels. „Einen muss er pfeifen.“

Kalte Dusche durch Esko

Wie aus dem Nichts kam die kalte Dusche, nach einem Angriff über die linke Seite vollendete Markus Esko nach 31 Minuten. Diese Pille musste der Gast erst mal schlucken.

Motiviert kam der FCG aus der Kabine, spielte Fußball wie in der ersten Hälfte – nur diesmal mit Erfolg. Henning Dirks gelang nach Vorarbeit von Keil der Ausgleich (68.). Keil selbst war nach 77 Minuten zur Stelle, als er einen Pass von Anton Mand aufnahm und mit einem Schlenzer sehenswert vollendete. Spiel gedreht – Justus Kurk und die eingewechselten Janes Niehoff und Louis Martin hatten die Entscheidung auf dem Fuß. Es kam, wie es kommen musste, nach einem Konter parierte Nico Eschhaus herausragend, das Leder prallte aber von der Latte auf den Kopf von Arjeton Islamaj, der Danke sagte (82.).

FCG: Eschhaus – Beil, Scherr, Mand – Brüwer (63. Martin), Kurk, Geisler (63. Dirks), Balz – Heubrock (73. Niehoff), Keil, Maddente (86. Volmering)