Wacker enttäuscht beim Schlusslicht - und verpatzt die Generalprobe

Nach dem zweiten Unentschieden in Folge tritt Wacker Mecklenbeck in der Westfalenliga auf der Stelle. Bei der SpVg Berghofen II gibt's früh die kalte Dusche - Coach Felix Melchers spricht von einer "Enttäuschung".

Ernüchternder Ausflug nach Dortmund: Die Westfalenliga-Frauen von Wacker Mecklenbeck mussten sich beim Schlusslicht SpVg Berghofen II mit einem 1:1 (0:1) begnügen. „Das ist eine große Enttäuschung“, meinte Trainer Felix Melchers.

Er hatte seine Truppe auf einen Gegner eingestellt, der den Abstiegskampf voll angenommen hat. Am Ende aber war diese Vorbereitung nur einen Punkt wert. Melchers sagte: „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit hergegeben.“ Und das kam so: Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schaltete Berghofen schnell um, Mecklenbecks Keeperin Lena Claußen hielt die Hereingabe nicht fest, Julia Cieslik traf zum 1:0 (6.).

Spitzenreiter Hauenhorst zieht davon



Wackers Frauen wurden zunehmend nervös, das änderte sich erst nach der Halbzeitpause. Die Gäste liefen nun so an, dass Berghofen durchs Zentrum aufbauen musste. Wacker gewann nun früher die Bälle, kam zu Torchancen. Katrin Große-Scharmann setzte Kristin Dircks in Szene, deren „maßgeschneiderte Flanke“ (Melchers) köpfte Paula Funcke zum 1:1 ein (66.).

Die Torschützin, Große-Scharmann und Larissa Duffe ließen noch Chancen aufs 2:1 aus. „Wir wollten ein Zeichen in Richtung Hauenhorst setzen, das ist nicht gelungen“, meinte Melchers. Kommenden Sonntag (12.30 Uhr) tritt Wacker beim Spitzenreiter an – mit der Hypothek von sechs Punkten Rückstand. Denn die Germania gewann am Sonntag mit 3:1 beim BSV Ostbevern.



Wacker Mecklenbeck: Claußen – Theobald (55. Krieger), Selle, Schipke (85. Kurze), Bezhaev – Faber (63. Große-Scharmann) – Funke (88. Hutter), Geldschläger – Dirks, Duffe, Funcke