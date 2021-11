Wacker fährt ungefährdeten Sieg ein

Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg im Rücken durften Wacker-Coach Felix Melchers und seine Spielerinnen am Sonntag die Heimreise aus Emsdetten antreten und siegen zum dritten Mal in Folge. Das Ergebnis hätte sogar noch deutlicher ausfallen können.

Die Westfalenliga-Frauen von Wacker Mecklenbeck bauten ihre Erfolgsserie am frühen Sonntagnachmittag aus und erhöhten auf drei Siege in Folge. Beim 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg bei Borussia Emsdetten ließ das Team von Trainer Felix Melchers nichts anbrennen und kletterte auf den vierten Tabellenplatz.

„Ich bin schon ziemlich zufrieden“, sagte Coach Melchers nach der Partie, „heute haben wir keine blöden Fehler gemacht und uns für ein starkes Spiel entsprechend belohnt.“

Konzentrierte Leistung, ungefährdeter Sieg

Schon früh riss Wacker das Spiel an sich, dominierte die Partie und ging in Führung. Aus guten 18 Metern traf Paula Funcke nach zehn Minuten und Vorlage von Luisa Faber zum 1:0. Noch vor der Pause erhöhte Katrin Grosse-Scharmann für Mecklenbeck, als sie eine Hereingabe von Kristin Dircks zum 2:0 verwandelte (32.). Danach ging es „zufrieden“ (Melchers) in die Pause. Sowohl mit als gegen den Ball zeigte Wacker einen konzentrierten Auftritt und bestätigte diesen im zweiten Durchgang auch promt mit dem 3:0. Verena Funke zwang Emsdettens Ina Teltenkötter zum abgefälschten Eigentor (56.). „Eigentlich ist das Verenas Tor“, befand Melchers nach der Partie. Das letzte Tor eines bereits entschiedenen Spiels steuerte schließlich die stark aufspielende Kristin Dircks bei (88.). „Am Ende hätte es auch noch höher ausgehen können“, wusste Melchers, „auch ein fünftes oder sechstes Tor wäre verdient gewesen. So selbstbewusst dürfen wir, glaube ich, sein.“

Wacker: Krützmann - Krieger, Theobald, Schipke, Bezhaev - Faber, Funke, Grosse-Scharmann - Dircks, Duffe, Funke