Erst „zauberhaft“, dann „Traumtor“: Wacker siegt beim Re-Start klar

Mit gemischten Gefühlen starteten Wacker Mecklenbecks Frauen nach der langen Pause wieder in die Westfalenliga. Am Sonntag aber präsentierte sich die Truppe von Trainer Felix Melchers wieder richtig stark. Ein Neuzugang begeisterte mit einem Traumtor.

So richtig zuversichtlich war Felix Melchers vor dem Re-Start nicht, die Vorbereitung lief doch sehr schleppend. Nach dem 3:0 (1:0)-Derbysieg gegen den BSV Ostbevern im ersten Pflichtspiel 2023 zeigte sich der Trainer der Westfalenliga-Frauen von Wacker Mecklenbeck erleichtert. „Es hat gut getan, dass es jetzt endlich weitergeht – vor allem, wenn man mit einem schlechten Gefühl in die Pause gegangen ist“, sagte er.

Nach den eher mäßigen Auftritten zum Abschluss des vergangenen Jahres zeigten sich seine Spielerinnen gegen den Tabellenzwölften wieder voller Spielfreude und dominierten das Geschehen. Mit den beiden Neuzugängen Britta Stein und Frederike Jansen in der Startelf kombinierten sich die Gastgeberinnen immer wieder über mehrere Stationen nach vorne.

Weber trifft zur Entscheidung

Nach 22 Minuten schickte Paula Weber Neele Kesse in die Schnittstelle, die ins lange Eck zur Führung traf. „Zauberhaft kombiniert“, sagte Melchers – und durfte nach der Pause ein „Traumtor“ zum 2:0 bewundern. Aus 25 Metern nahm sich Flügelspielerin Jansen ein Herz und schoss den Ball in den Winkel (58.). „Wir haben das gezeigt, was Wacker ausmacht“, sagte Melchers und freute sich auch über die stabile Defensive, die erst in der Schlussphase noch mal auf die Probe gestellt wurde.

„In den letzten 20 Minuten gingen uns die Körner aus“, gab Melchers zu. Einen Ostbeverner Pfostenkopfball musste er noch überstehen, als Weber aber zum 3:0 abstaubte (83.), war Mecklenbecks Auftaktsieg nach langer Pause eingetütet.

Wacker: Krützmann – Düking, Stein, Selle, Bezhaev – Weber, Große-Scharmann (78. Abou Hamed), Haack – Dircks, Kesse, Jansen (73. Opgen-Rhein)