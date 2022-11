„Es war der Wahnsinn“: Wie Wacker III das Traumspiel auf Schalke erlebte

Am Sonntag wurde für die Kicker von Wacker Mecklenbeck III der ganz große Traum wahr. Gegen den TSV Handorf II durften die B-Liga-Kicker in der großen Arena auf Schalke auflaufen – und sich dabei einmal wie ein Profi fühlen.

Die Kreisligaspieler von Wacker Mecklenbeck III durften am Wochenende in der Schalker Veltins-Arena kicken.

Grundsätzlich ist Fußball ein Ergebnissport, aber am Sonntagnachmittag um 17.20 Uhr war das Resultat doch nur Nebensache. Naja, genaugenommen erst um 17.23 Uhr. „Drei Minuten waren wir vielleicht sauer, dass wir das Spiel gegen den Vorletzten nicht gewonnen haben“, überschlägt Marcel Reimann diesen kurzen Moment der Unzufriedenheit, der das grandiose Gesamtkunstwerk in der Veltins Arena aber nicht im Mindesten trüben konnte. „Es war der Wahnsinn“, sagt der Kapitän von Fußball-B-Ligist Wacker Mecklenbeck III nach dem „Traumspiel“ im Bundesliga-Stadion das sowohl der großen Wacker-Familie als auch Fans und Spielern von Gegner TSV Handorf als einmaliges Erlebnis in Erinnerung bleiben wird. „Die Leistung im Spiel war jetzt eher katastrophal, aber alles andere sensationell.“

Die größte Leistung hatte die Wacker-Truppe ohnehin schon im Vorfeld erbracht, in den 14 Tagen, in denen es darum ging, online so viele Stimmen wie möglich zu sammeln, um den Zuschlag für den großen Auftritt zu bekommen. „Das war wirklich anstrengend, es war ja auch schon unser zweiter Versuch. Aber jede Sekunde hat sich gelohnt.“

1300 Fans beim Traumspiel auf Schalke

Angefangen beim gemeinsamen Frühstück an der Egelshove, über den Moment als dann der Schalke-Bus vorfuhr, um den Gastgeber in „seine“ Arena zu kutschieren. Der Rest der Wackeraner machte sich in Bussen und Privat-PKW ebenfalls auf den Weg, die anderen beiden Herren-Teams und die zweite Damen-Mannschaft hatten ihre Punktspiele verschoben, die U-8-Mädels und Jungs hatten als Einlaufkinder ohnehin einen offiziellen Auftritt auf Schalke. Aus Handorf machte sich gleichzeitig ein weiterer großer Konvoi auf den Weg zum Rudi-Assauer-Platz. Insgesamt waren schließlich rund 1300 Zuschauer und Zuschauerinnen am Start, die sich ihre Plätze im weiten Rund suchten, während die Spieler in den Kabinen ihren nächsten Profi-Moment genossen: „Kuchen und Getränke – und die Trikots auf Bügeln an den Umkleideschränken. Das war schon stark“, so Reimann.

Kicken in einem Bundesligastadion - dieser Traum wurde für Wacker III und den TSV Handorf II wahr. Foto: Wacker

Damit sich die Teams in den Tiefen der Arena zurechtfanden, wurden ihnen zwei ortskundige Co-Trainer zugewiesen: Weltmeister Olaf Thon unterstützte Wacker-Trainer Tobias Fröndhoff, TSV-Coach Stefan Beckmann wurde assistiert und navigiert von Schalke-Legende Klaus Fischer. Gemeinsam ging es durch den Schalker „Stollen“ zum Platz – alles in Überlebensgröße auf dem Stadionwürfel festgehalten. Dass auf dem Platz dann vergleichsweise wenig zusammenlief, mag an der besonderen Atmosphäre gelegen haben. „Wahnsinn, was 1300 Leute für einen Lärm machen. Wir konnten uns kaum verständigen“, so Reimann. Am Rasen habe es sicher nicht gelegen, befand der Innenverteidiger: „Ich habe gehört, dass der im Winter ausgewechselt werden soll, keine Ahnung warum – ganz ehrlich: Ich habe noch nie auf so einem genialen Belag gespielt.“

Dennoch blieb es beim torlosen 0:0. „Schade, aber Handorf hat sich auch richtig reingekniet, alles weggegrätscht und toll gekämpft.“ Überhaupt „eine super nette Truppe“, wie Reimann spätestens in der Nachspielzeit feststellen durfte, als zunächst im VIP-Raum zwei Stunden lang gefeiert wurde, ehe es zur zweiten Verlängerung ins Vereinsheim nach Mecklenbeck ging – auch hier soll es in der langen Nacht dem Vernehmen nach keinen Verlierer gegeben haben.