Wacker schlägt Tabllenzweiten Hauenhorst klar

Die Frauen von Wacker Mecklenbeck zeigten am Sonntag eine imponierende Leistung und schlugen den Tabellenzweiten Germania Hauenhorst klar mit 3:0. Nach oben geht in der Westfalenliga eigentlich nichts mehr, den Spaß aber behält sich das Team von Coach Felix Melchers augenscheinlich bei.

Eigentlich geht es für die Frauen von Wacker Mecklenbeck in der Westfalenliga um nicht mehr viel. Ein imponierender 3:0-Erfolg gegen den Zweiten Germania Hauenhorst aber führte die Truppe von Trainer Felix Melchers am Sonntagnachmittag immerhin auf den vierten Tabellenplatz.

„Für uns geht es trotzdem weiter darum, Spaß zu haben – und Erfolg macht nun mal am meisten Spaß“, sagte Melchers nach der Partie. Dass das gegen die Favoriten aus Hauenhorst dann so gut klappte, das hatte zwar auch er nicht erwartet. Aber: „Wir wollten das 0:4 aus dem Hinspiel unbedingt wieder gut machen und das hat geklappt“.

Dircks trifft früh zum Endstand

Wacker lief den Gegner ganz früh an, hatte die klareren Spielanteile und besseren Chancen. Bereits nach zehn Minuten sorgte Paula Funcke nach Vorarbeit von Hannah Geldschläger für das 1:0. „Absolut folgerichtig“, sagte Melchers. Kurze Zeit später schraubte Torjägerin Kristin Dircks das Ergebnis in die Höhe und sorgte mit ihren beiden Treffern (21./23.) schon früh in der Partie für den 3:0-Endstand. „In der zweiten Hälfte haben wir das gut und ruhig heruntergespielt“, lobte Melchers.

Wacker: Krützmann - Walter (56. Düking), Selle, Schipke, Bezhaev - Geldschläger (42. Weber), Funke, Haack (72. Faber) - Dircks (78. Hutter), Kesse, Funcke