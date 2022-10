Wacker-Sieg im Torfestival-Derby, Handorf wird durchgereicht

Münster

Wacker Mecklenbeck und der 1.FC Gievenbeck II haben im Aufstiegsrennen noch früh in der Saison gute Karten, beide sehen sich allerdings nicht in der Favoritenrolle. Auch TSV Handorf startete zunächst gut in die Saison, in den letzten Spielen stürzte das Team allerdings ab.

-jsü-