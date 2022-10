Wacker trotzt den müden Beinen und besiegt den Spitzenreiter

Das kann im späteren Saisonverlauf noch wichtig werden: Wacker Mecklenbeck schlug am Sonntag im Spitzenspiel den Tabellenführer FC Iserlohn mit 3:0 (1:0) – und trotzte damit den Widrigkeiten, die sich unter der Woche ergeben hatte. Ein kräftezehrendes Pokalspiel gegen GW Amelsbüren am Mittwochabend, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, steckte den Münsteranerinnen noch in den Knochen, das nächste Top-Spiel gegen Germania Hauenhorst in der kommenden Woche schon vor der Brust. Auch Trainer Felix Melchers sah nach dem Spiel: „Der Terminkalender ist aktuell nicht auf unserer Seite.“

Umso beeindruckender, dass die Gastgeberinnen das Spiel so deutlich für sich entschieden. „Das zeigt unsere Charakterstärke. Obwohl es spielerisch gar nicht unsere beste Partie war“, fand Melchers. Denn zu Beginn war Wacker noch nicht so ganz bei der Sache. Viele unnötige Fehlpässe und individuelle Patzer führten zu einer zerfahrenen Partie. Zum Glück für Mecklenbeck kam auch Iserlohn zu Beginn offensiv nicht zur Geltung – bis zur 23. Minute, als sich die Ereignisse überschlugen. Zunächst versuchte Gäste- Stürmerin Lara Sommer nach einem Konter an Torfrau Lena Kloock vorbeizudribbeln, ließ sich aber von dieser den Ball abluchsen. Im direkten Gegenzug klingelte es dann auf der Gegenseite. Neele Kesse wurde geschickt, ihr Schuss von Maxima Pawlica abgefälscht – und der schlug gerade deswegen unhaltbar ein. Die Führung spielte Wacker in die Karten. Der Ball lief sicherer, Katrin Große Scharmann hätte sogar auf 2:0 stellen müssen, säbelte aber am Ball vorbei (43.).

Faber erhöhte nach der Pause

In der zweiten Hälfte war Iserlohn nun gezwungen, mehr in der Offensive zu agieren. Gerade, als es so aussah, als ob es spannend werden könnte, erhöhte Wacker: Einen Freistoß von Tessa Schipke köpfte die eingewechselte Luisa Faber in die Maschen (77.). Für die Torschützin hatte Melchers ein Extralob parat: „Sie hat super darauf reagiert, dass sie nicht von Anfang an ran durfte. Erst ein Tor – und dann hat sie noch das 3:0 vorgelegt.“ Das gelang ihr per schönem Pass auf Kristin Dircks, die der Abwehr entwischte und vor Torhüterin Juliana Bauch am Ball war (81.).

Wacker: Kloock – Düking (79. Walter) , Selle, Schipke, Bezhaev – Haack (56. Faber) – Funke, Große Scharmann (84. Opgen-Rhein) – Dircks, Kesse, Funcke