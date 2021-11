Wacker verliert Spitzenspiel in Hauenhorst deutlich

Einen

gebrauchten Tag erwischten die Westfalenliga-Frauen von Wacker Mecklenbeck, sie verloren das Spitzenspiel bei Germania Hauenhorst mit 0:4 (0:2). „Wenn man ehrlich ist, dann war es so deutlich, wie das Ergebnis klingt“, sagte Trainer Felix Melchers. „Die Mädels haben schon alles reingehauen“, betonte er, „beim Gegner lief aber viel zusammen.“ Das zeigte sich bereits nach zwei Minuten, als Nicole Schampera die Gastgeber in Führung brachte. Lena Wermelt erhöhte noch in der ersten Halbzeit auf 2:0 (27.). „Ein klassischer Sonntagsschuss“, kommentierte Melchers ernüchtert, dessen Truppe es nie schaffte, sich ordentlich hinten raus zu spielen und mit dem frühen Anlaufen der Germania nicht klarkam. Leonie Pliet (64.) und Filipa Barbosa Samapio (75.) erhöhten schließlich noch und sorgten bei für eine ungemütliche Wacker-Heimfahrt.

Wacker: Krützmann - Theobald (83. Düking), Selle, Schipke, Bezhaev - Faber - Funke (65. Große-Scharmann), Geldschläger - Dircks (65. Weber), Duffe, Funcke (76. Kurze)