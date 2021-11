Wacker zeigt sich unbeirrt vom Rückstand und schlägt Herford

Die Damen von Wacker Mecklenbeck kämpfen, spielen ambitionierten Fußball und können nach einer Durststrecke von drei Partien auch wieder gewinnen. Sie schlugen den Herforder SV Borussia Friedenstal mit 2:1 (0:1) und drehten einen Pausenrückstand.

Schon von Anpfiff an war klar, in welche Richtung es geht. Wacker hatte die Kugel – und statt in langen Bällen ihr Heil zu suchen, spielten schon die Innenverteidigerinnen stets flach von hinten raus „Das ist die Spieleröffnung, wie wir sie uns wünschen,“ freute sich Trainer Felix Melchers. Das Ganze war natürlich schön anzusehen, doch zu Beginn auch etwas fehleranfällig. Nach einem Ballverlust köpfte Pia-Marie Salzmann aus dem Nichts zur Herforder Führung(7.). Der frühe Rückstand brachte die Münsteranerinnen allerdings nicht aus dem Konzept. So richtig gefährlich wurden Wacker aber noch nicht en. Nur Paula Funcke schoss einmal vorbei (13.) und spielte einen zu steilen Pass auf Kristin Dircks, der besser getimt ein sicheres Tor bedeutet hätte (42.). „Zur Halbzeit haben wir die Welt nicht mehr verstanden,“ sagte Melchers mit Blick auf die Überlegenheit.

Dircks ist zur Stelle

Diese änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht. Mit einem Unterschied: Nun knipste auch Wacker. Ein erster Versuch von Dircks wurde zwar noch zur Ecke geblockt, diese verwandelte sie allerdings per Kopf nach Vorlage von Tessa Schipke (48.). Nun waren auch die Gäste gefordert, mal wieder etwas für die Offensive zu tun. Um ein Haar hätten sie das Kräfteverhältnis erneut ad absurdum geführt. Doch Salzmann verpasste ihren Doppelpack nur ganz knapp (60.). Wacker machte es dann wieder besser. Nach einem tollen Seitenwechsel auf Dircks legte diese quer – Larissa Duffe musste nur noch einschieben (74.).

Auch in der Folge hielt Wacker den Ball vom eigenen Tor fern. Die eingewechselte Wilma Kurze hatte die Entscheidung auf dem Fuß, traf allerdings nur die Latte (79.). Einen kurzen Schockmoment für jeden Wacker-Fan gab es dann doch noch: Salzmann schoss nach toller Annahme vorbei (90.).

Wacker: Krützmann – Krieger (81. Theobald), Selle, Schipke, Bezhaev – Faber – Funke (35. Geldschläger), Weber (75. Kurze) – Dircks, Duffe, Funcke (82. Düking)