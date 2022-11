„War nicht schön“: Albachten punktet bei trister Nullnummer

Wenn es nach einem Fußballspiel für beide Teams mehr Punkte gibt als in den 90 Minuten zuvor Tore, dann haben Spieler und Fans gerade eine waschechte Nullnummer hinter sich gebracht. „Und die war auch nicht schön“, schickte Albachtens Trainer Sebastian Hänsel als kleine Entschuldigung an die Zuschauer und Zuschauerinnen am Sportzentrum am Haarweg in Neuenkirchen hinterher.

Tatsächlich gab es beim 0:0 im Landesliga-Duell zwischen dem SuS Neuenkirchen und Hänsels Concorden aus Albachten wenig Beeindruckendes zu sehen – vielmehr ein umkämpftes Match, das sich meist in sicherer Höhe über einem „sehr glitschigen und schwer bespielbaren“ Geläuf abspielte, wie Hänsel analysierte. Weil dabei die Concorden-Stürmer Maxi Wolaf und Silas Nübel im ersten Durchgang ihre Chancen liegenließen, im zweiten Abschnitt aber ein Freistoß der Gastgeber an den Pfosten des von Jarle Schrock zuverlässig gehüteten Tores klatschte, ging diese Punkteteilung aus Concorden-Sicht völlig in Ordnung.

Ein Sonderlob verdiente sich dabei Keeper Schrock, der erst 20 Minuten vor dem Anpfiff für den angeschlagenen Stammkeeper Thorben Hövelhof ins Team rückte.

Concordia: Schrock - Gövert (62. Kroker), Saerbeck, Bürschgens, Kievit (55. Gröger) – Eshold, Willich – Frede, Jülkenbeck (46. Kovacevic) – Wolf, Nübel (80. Hajizadah)