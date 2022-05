Warendorf komplettiert Meister-Trio – Wolbeck II zittert auf der Couch

An der Spitze der drei A-Ligen ist am Wochenende auch die letzte Entscheidung gefallen. Durch einen 2:1-Erfolg beim TuS Hiltrup II sicherte sich die Warendorfer SU den Titel in der Staffel 2 und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Gegner dort sind BW Beelen (Meister der A 1) und Westfalia Kinderhaus II (Meister A 3). Zwei der drei Mannschaften klettern in die Bezirksliga. Die erste Begegnung bestreiten Beelen und Kinderhaus II am 29. Mai in Amelsbüren. Weitere Termine sind der 6. Juni (Spielort Everswinkel) und 12. Juni (Borussia Münster).

Eine Saisonverlängerung ist auch im Keller der A 2 möglich. Hier liegen die zweiten Mannschaften von BW Aasee und des VfL Wolbeck vor dem letzten Spieltag mit je 17 Punkten gleichauf. Wolbeck hat das eigene Schicksal allerdings nicht mehr selbst in der Hand, da es am kommenden Sonntag spielfrei ist. Aasee genügt beim SV Herbern II somit ein Punktgewinn, um die Klasse zu halten. Sollten die Blau-Weißen verlieren, würde der zweite Absteiger neben Schlusslicht Davensberg in einem Entscheidungsspiel ermittelt. In der A 3 kämpft der TuS Saxonia Münster weiter um den Klassenerhalt. Vor dem letzten Spieltag liegt das Team allerdings nur noch einen Punkt vor Verfolger BG Gimbte.