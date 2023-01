Dritter Akt der Medaillenjagd: Was machen Münsters Clubs?

Die Strobelallee in Dortmund ist ein gutes Pflaster für Leichtathleten aus Münster, hier schürften die Aktiven der LG Brillux und LSF Münster am vergangenen Wochenende erfolgreich nach Gold, Silber und Bronze. Nun steht Teil drei der Westfalenmeisterschaften an.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei – und da schon die ersten beiden Teile der westfälischen Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik am vergangenen Wochenende aus münsterischer Sicht absolut gelungen waren, dürfte einem krönenden Abschluss an diesem Samstag nichts mehr im Wege stehen. Wie zuletzt schickt die LG Brillux gleich eine ganze Karawane mit Aktiven auf den Weg nach Dortmund – und dort auf Titeljagd.

Rund 30 Athleten und Athletinnen stehen auf der Meldeliste der LG, viele davon mit guten Chancen auf Top-Platzierungen. Die Laufsportfreunde Münster sind da vergleichsweise bescheiden unterwegs, auf der Strecke dafür aber um so auffälliger. Nina Bergerfurth, frisch gebackene U-18-Westfalenmeisterin über 800 und 3000 Meter, plant über 1500 Meter den Titelhattrick, Vereinskameradin Paulina Althoff will im Sog der Trainingspartnerin ebenfalls ihre Bestzeiten knacken. Für die LG nehmen Kerstin Schulze Kalthoff und Pia Schlattmann (U20) diese Strecke aussichtsreich in Angriff, und in der männlichen U 20 läuft die Entscheidung über Silas Zahlten, der auf Westfalenebene die Zeiten aktuell vorgibt.

Drei Fragen an ...

Nina Bergerfurth (16, LSF Münster) Foto: Welcher Sport außer Leichtathletik fasziniert Sie?



Schwimmen. Meine Schwester war da bis vor kurzem noch leistungsmäßig im Einsatz. Auch Tanzen kann ich mir gut anschauen, früher habe ich lange selber Ballett getanzt.



Was bringt einen jungen Menschen dazu, sich einen Sport auszusuchen, der so viele einsame Trainingskilometer erfordert?



So einsam ist das gar nicht. Mit meiner Trainingspartnerin Pauline (Althoff) laufe ich oft. Bei unserem Sonntagslauf sind wir immer als Gruppe unterwegs und oft laufe ich auch mit meinem Vater, der ist auch ganz flott. Und ab und zu genieße ich die Zeit zum Nachdenken, zum Musik oder Podcasthören.



Welche sportlichen Ziele streben Sie dieses Jahr noch an?



Ich möchte dieses Jahr die DM-Norm über 1500 Meter knacken, da fehlen nur noch zwei Sekunden. In Rostock wären das dann meine ersten Deutschen Meisterschaften, für die man sich qualifizieren muss. ...

Medaillen für die LG dürften auch in der Sandgrube der Weitspringer vergraben sein, in der vor allem Luka Herden mit einem weiten Satz den Westfalentitel und das Ticket zu den Hallen-Europameisterschaften sichern will.