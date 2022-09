Westfalia-Frauen retten sich gegen Münster 08 ins Derby-Ziel

Eine Woche nach dem 22:22 zwischen den Herren von SC Münster 08 und Westfalia Kinderhaus hätten es ihnen die Damen beinahe gleichgetan. Nur ein Törchen fehlte hierfür dem Kanalclub, die Gastgeberinnen kamen also mit dem 22:21 (14:11) und einem blauen Auge davon. Sie gehen nun sogar als Landesliga-Spitzenreiter in die zweiwöchige Trainings- und vierwöchige Spielpause.

Dabei war der Auftakt im Derby für den Favoriten nach Maß gelaufen. „Wir haben endlich gezeigt, was wir spielen können. Vorne haben wir kompromisslos abgeschlossen, sind in die Lücken gegangen“, sagte Trainerin Verena Löffler. „Auch in der Abwehr standen wir gut, so wie ich mir das vorstelle.“ Doch das Niveau hielten die Kinderhauserinnen nicht. Der 7:1-Vorsprung nach sieben Minuten schmolz schon bis zur Pause.

Wissing lief zur Hochform auf

Imke Wissing im Nullacht-Kasten lief zur Hochform auf (21 Paraden). „Das soll aber keine Entschuldigung sein“, so Löffler. Westfalia geriet oft in Unterzahl, in der das Abwehrverhalten sogar noch passte. Doch die Angriffe saßen einfach nicht mehr, zu schnell wurden Halbchancen vergeben. In den letzten zehn Minuten gelang Westfalia kein Tor, dem Gegner aber auch nur noch eins. Auch so herrschte Spannung pur. „Wir müssen offensiv disziplinierter werden“, so Löffler, die acht Ausfälle beklagte und auf vier Spielerinnen aus der Reserve zurückgriff. Ihr Comeback nach einer Kreuzbandriss-Pause gab Franziska Puthen.

Auch für die Nullacht-Herren gab es am Wochenende nichts zu holen. Von 20 Kader-Spielern waren zehn bei der 23:29 (12:14)-Schlappe bei Vorwärts Gronau nicht dabei. Besonders an Mittelmännern und Außenspielern mangelte es. Nach 21 Minuten führte der Gast zwar noch 11:8. „Das haben wir dann aber innerhalb kürzester Zeit fahrlässig aus der Hand gegeben“, sagte Coach Kay Sparenberg. Mit den ersten Wechseln kamen die ersten Defizite in der Deckung zum Vorschein. „Und vorne haben wir dann die Bälle auch noch zu einfach weggegeben. Da hätten wir den Gegner länger ins Abwehrspiel zwingen müssen.“ Nun ruht der Ball beim Landesligisten bis zum 30. Oktober. „Das ist unser eigentlicher Saisonstart“, sagt Sparenberg – und hofft dann auf den ersten Sieg.

Kinderhaus lässt Neuenkirchen davonziehen

Der steht auch für die Kinderhauser Männer noch aus. Der Landesliga-Absteiger verlor zu Hause gegen SuS Neuenkirchen mit 28:35 (14:17) und ist aktuell Vorletzter. Dabei war Westfalia hervorragend reingekommen, lag 6:2 nach neun Minuten vorne – und ließ den Gegner dann noch vor dem Wechsel davonziehen. Auch nach der Halbzeit kamen die Münsteraner nicht mehr näher heran als beim 16:18 (35.) durch Michel Schulz. Mit 1:5 Zählern sind sie nun Vorletzter. Trainer Marcel Graefer hatte sich seinen Einstand sicher anders vorgestellt. Für ihn geht es in drei Wochen bei Arminia Ochtrup weiter. Der Druck wird nicht kleiner.