Westfalia Kinderhaus setzt Sieglosserie fort

Fünfmal sieglos präsentierte sich Westfalia Kinderhaus seit Mitte Dezember, auch am Donnerstagabend gab es wieder keine drei Punkte. Im Gegenteil, trotz eines aktiven und lebendigen Auftritts unterlag das Team von Coach Holger Möllers gegen Preußen Espelkamp mit 1:2.

Massih Wassey treibt das Westfalia-Spiel an, muss sich aber nach 90 Minuten mit seinen Teamkollegen den Gästen aus Espelkamp mit 1:2 geschlagen geben.

Westfalia Kinderhaus muss weiter Leidensfähigkeiten demonstrieren. In der Westfalenliga setzte sich die Sieglosserie auch im Nachhol-Heimspiel fort. Mit 1:2 (1:1) verlor eine sehr aktive und absolut lebendige Elf gegen die kühlen Preußen aus Espelkamp, die dereinst als der Aufstiegsfavorit schlechthin gehandelt worden waren.

Auf Kunstrasen ließ sich der Ball ganz anders spielen als zuletzt gegen Nottuln (2:2) auf tiefem Echtgrün und das nutzte die Westfalia weidlich aus. Die von Coach Andreas Brandwein streng der mannschaftlichen Disziplin verschriebenen Gäste bauten eine bisweilen noch verstärkte Fünferkette auf – die ohne Abwehrchef Julian Stöckner, den 159-fachen Regionalligaspieler, auskommen musste– und ließen die Gastgeber mal kommen. In der Enge des Raumes war es selbst für den schnellen wie wendigen Marvin Kehl extrem schwer, sich durchzusetzen.

Wassey gleicht per Elfmeter aus

Martin Lambert schlug anfangs starke Diagonalbälle, um die schnellen Außen ins Spiel zu bringen. Das gelang bedingt. Espelkamp stand extrem sattelfest und konzentrierte sich genau darauf. Umschaltmomente über Kapitän Dennis Schmidt waren Seltenheit, vorne agierte Markus Esko als Solostürmer, der am Ball was kann. Westfalias „Zehner“ Massih Wassey setzte einen Kopfball nach guter Flanke, viel mehr war da nicht an Bedrohung für Keeper Nino vom Hofe.

Als Esko nach langem Anspiel mit Glück und Geschick an Florian Graberg, der den gesperrten Leon Niehues vertrat, vorbei kam, rettete Torwart Tim Siegemeyer noch, aber den zweiten Ball bugsierte Außenspieler Arian Berisha ins Tor (28.). Noch vor der Pause glich Wassey aus, per Foulelfmeter (45.). Umgerissen worden war Lambert nach einer Freistoßhereingabe.

Kinderhaus, fünfmal sieglos seit Mitte Dezember, bekam dann einen umgepolten Gegner präsentiert. Mit dem dribbelstarken Semir Ucar und 1,90-m-Torjäger Stefan Langemann, 109 mal in der Regionalliga erprobt, zeigte sich Espelkamp offensiver. Graberg rettete bravourös für den schon geschlagenen Siegemeyer (47.) gegen Justin Manske. Langemann hatte diese Attacke eingeleitet.

Kinderhaus fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Und der 31-Jährige war auch an einem glänzend durchgespielten schnellen Angriff beteiligt, den Espelkamp konsequent durchzog, bis Manske rechts frei war und traf (60.). Kinderhaus knickte kein Stück ein, sondern machte Tempo und lieferte der Offensive zu. Gegen die ungemein routinierten Abwehrrecken aber blieb der Stand ein schwerer. „So viele Chancen holen wir ja sowieso nicht heraus – da muss man aus den wenigen etwas machen“, sagte Trainer Holger Möllers.

Langemann durfte nach einem Konter, den er selbst einleitete, treffen, verfehlte aber (84.). Der offene Schlagabtausch war auch in den Schlussminuten das Motto. Henrik Hake bekam eine Lambert-Hereingabe an den Körper statt auf den Fuß, Kehl drehte den Ball aus 18 Metern herrlich gen Knick, aber vom Hofe parierte.

„Ich mag über die Leistung gar nicht mehr sprechen“, sagte der hadernde Möllers. „Uns fehlt Kaltschnäuzigkeit, um zu bestehen. Jetzt zählen Ergebnisse. An denen werde ich gemessen und damit muss ich auch leben.“ Sonntag geht es in Hiltrup weiter mit der Suche nach dem Spielglück.

Westfalia: Siegemeyer – J. Witt (80.Hake), Rensing, Graberg, Lambert, F. Witt – Schöneberg, Schürmann (61. Ritter) – Wassey – Haverland, Kehl