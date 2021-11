Westfalia Kinderhaus bekommt „Haue“ beim RSV Altenbögge-Bönen

Unmittelbar nach der Niederlage trommelte Michael Dreskornfeld die Seinen in der Kabine zusammen. „Wir haben ordentlich Haue bekommen. Dass so was passieren kann, war uns allen klar“, sagte er verständnisvoll nach dem deftigen 23:35 (10:19) von Verbandsligist Westfalia Kinderhaus beim RSV Altenbögge-Bönen am Sonntagabend. „Wir werden unsere Lehrern daraus ziehen und nächste Woche neu durchstarten, das haben wir uns zumindest vorgenommen“, so der Coach nach der Zusammenkunft in den Katakomben. Das Verschieben in der Abwehr klappte ebenso wenig wie das körperliche Dagegenhalten. Im Angriff gab es ungewohnt viele technische Fehler, die Gastgeber wurden zu Tempogegenstößen eingeladen. Bei allem Frust gab’s auch was Erfreuliches: A-Junior Max Proch war erstmals dabei und traf viermal. – Tore: Dittrich, Hollenbeck (je 5), Proch (4), M. Honerkamp (3), Giesbert (2), Flockert (1/1), Waschke, Müller, van Heeck (je 1)