Westfalia Kinderhaus feiert in Haltern den höchsten Saisonsieg

Münster

Westfalia Kinderhaus spielt eine durchwachsene Saison in der Westfalenliga – scheint nun aber so langsam in Form zu kommen. Am Sonntag überzeugte die Truppe von Trainer Holger Möllers beim 5:1 beim TuS Haltern – und holte den höchsten Saisonsieg.

Von Camillo von Ketteler