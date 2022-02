Kinderhaus lässt sich von Delbrück aus der Bahn drängen

Konsequenz, Körperlichkeit und Kreativität: Letztlich war es die K-Frage, an der Westfalenligiist Westfalia Kinderhaus bei der 1:3-Niederlage gegen den Delbrücker SC scheiterte – und sich mit dem vierten „k“ arrangieren musste: Kein Punkt.

Das Seniorenquintett mit geschätzt 375 Jahren Lebenserfahrung ging bei der Halbzeitanalyse bis ins Detail. „Wir müssten längst führen, wir müssen nur die Dinger reinmachen“, meinte der Wortführer und nahm einen Schluck aus der Bierflasche. „Und wir durften gar nicht erst in Rückstand geraten, was war das nur für ein Rückpass“, kam die rhetorische Frage vom Zweiten, bevor er in seine Wurst biss.

„Dafür war unser Ausgleich super herausgespielt“, schob der gefühlt Älteste der Truppe ein. „Aber ich hätte ihn rechts reingeschoben und nicht links“, wollte der Vierte auch noch etwas beisteuern. Nur der Fünfte schwieg, der war erst zur Pause gekommen. „Wegen des Wetters.“ Dass die fünf auch nach dem Abpfiff reichlich zu diskutieren hatten, steht außer Frage. Aber dass sie eine 1:3 (1:1)-Niederlage von Westfalia Kinderhaus gegen den Westfalenliga-Zweiten Delbrücker SC zu besprechen hatten, das hatte zum Wechsel wohl keiner der Herren geahnt.

Starke erste Halbzeit

Denn Kinderhaus spielte vor der Pause richtig gut. Den frühen Rückstand durch Kevin Holz (5. Minute) nach verunglücktem Rückpass von Paul Wietzorek steckten die Gastgeber locker weg und hatten nach 14 Minuten schon wieder alles auf Anfang gestellt. Fabian Witt hatte einen schönen Doppelpass mit Felix Ritter sicher abgeschlossen. Und als Florian Graberg wenig später frei vor Delbrücks Keeper auftauchte, schien die Führung fällig. Aber der Kinderhauser versuchte sich mit einem Heber und scheiterte ziemlich kläglich. Doch auch danach blies die Westfalia munter zum Angriff, allerdings ohne zählbaren Erfolg.

Fehlende Entschlossenheit

„Wir bestrafen uns selbst, weil uns vorne einfach die Entschlossenheit fehlt“, monierte Trainer Holger Möllers das Verhalten vor dem gegnerischen Kasten. „Wir müssten längst führen.“ Stattdessen ging der Gast nach 58 Minuten erneut in Führung, abermals durch Holz. Delbrücks Lennard Rolf hatte sich gegen Nick Rensing im Laufduell durchgesetzt und genau auf den Torjäger der Gäste geflankt, der dann vollstreckte. Eine Aktion, die Möllers auf die Palme brachte. „Unsere Stürmer landen im Zaun, wenn sie angegriffen werden. Und hier läuft Rensing 40 Meter nebenher, anstatt den Mann zu stoppen. Das Tor hat uns den Stecker gezogen.“

Möllers brachte mit Henrik Hake und Luis Haverland anstelle der Witt-Zwillinge seinen zweiten Sturm, erzielte damit aber nicht mehr Durchschlagskraft. Zwar drängte Kinderhaus auf den Ausgleich, hatte auch mehr vom Spiel, fand aber keine probaten Mittel. Und als in der Nachspielzeit die Delbrücker mit einem Konter durch Jean-Pierre Dingerdissen noch den dritten Treffer markierten, war endgültig Feierabend. Auch für den Unparteiischen, der danach direkt abpfiff.

Westfalia: Siegemeyer – Wietzorek (79. Touray), Rensing, Lambert, Graberg – Ritter (74. Kniesel), Schöneberg, Schürmann – Wassey – F. Witt (59. Hake), J. Witt (59. Haverland)