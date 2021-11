Westfalia Kinderhaus gewinnt Nachholspiel gegen Ibbenbüren

Es geht weiter nur in eine Richtung für die Frauen von Westfalia Kinderhaus. Gegen den 1. HC Ibbenbüren gewannen die Münsteranerinnen ihr Nachholspiel am Dienstagabend mit 30:19. Mitte der ersten Hälfte setzte sich der Spitzenreiter entscheidend ab.

Die Frauen von Westfalia Kinderhaus haben sich Platz eins in der Landesliga zurückgeholt. Das nachgeholte Heimspiel gegen den 1. HC Ibbenbüren gewann der Favorit deutlich mit 30:19 (15:8). Bis zum 6:5 (14.) durfte der Gast an einer Überraschung schnuppern, dann zog die Heimmannschaft das Tempo an. Wenig später stand es 11:5 (21.) – die Vorentscheidung. In den fünf Minuten vor und nach der Pause gestatteten die Münsteranerinnen dem Gegner keinen Treffer. Der Vorsprung lag bis zum Schluss relativ konstant bei zehn, elf Toren. Beste Werferin für Westfalia war Carina Antfang (6), Maike Schaper und Esther Schwarz trafen fünfmal. Durch den hohen Erfolg rückte der Gastgeber in der Tabelle wieder am SC Everswinkel II vorbei auf Platz eins. Beide Teams haben 14:0 Punkte angesammelt. Im Januar kommt es zum direkten Duell.