Westfalias Neu-Coach Schlüter: „Sehe mich nicht als Notlösung“

Seit er sieben Jahre alt ist, gehört Sven Schlüter Westfalia Kinderhaus an. Einjährige Abstecher zum Fuß- und Basketball, als in seiner Altersklasse gerade kein Handball angeboten wurde und die fünf Jahre Studium in Köln waren die einzigen Phasen, in denen der heute 34-Jährige nicht für seinen Club auf (oder neben) der Platte stand. Im Sommer wird er nun Übungsleiter der Landesliga-Frauen. Im Interview spricht er über den Weg dorthin und seine Ziele.

Noch trainieren Sie die zweite Herren-Mannschaft. Sehen Sie einen Unterschied als Coach zwischen Frauen und Männern?

Schlüter: Eigentlich nicht. Es ist der gleiche Sport. Klar kann es zwischenmenschlich Unterschiede geben, aber ich plane nichts anders zu machen. Bei den Damen haben Technik und Taktik früher eine Bedeutung, das gefällt mir. Bei den Herren geht es in den unteren Klassen viel mehr um Physis und Kraft.

Der Aufstieg ist kaum mehr zu schaffen in der laufenden Saison. Oder sehen Sie das anders? Schlüter: Da muss schon ganz viel passieren, aber daran glaube auch ich nicht. Das war mir aber auch egal, ob ich in der Landes- oder Verbandsliga trainiere.

Dann planen Sie aber sicher einen neuen Anlauf.

Schlüter: Ich werde der Mannschaft definitiv keinen Rucksack aufsetzen. Es wäre zwar auch Quatsch, nachdem Kinderhaus Zweiter oder Dritter geworden ist, zu sagen, es geht um Platz fünf. Aber ein neuer Trainer bedeutet auch anderen Handball. Bei meinem jetzigen Team dauerte es ein Jahr.

Stehen Sie im Kontakt zu Ihren Vorgängern Verena Löffler und Leon Kersten?

Schlüter: Klar, ich bin ja zugleich auch Seniorenwart. Vor allem mit Leon spreche ich mich viel ab. Er ist aber noch der Trainer, ich rede nur im Vorfeld der neuen Saison mit Spielerinnen.

Wie ist da der Stand?

Schlüter: Im Großen und Ganzen bleibt die Truppe zusammen. Einige könnten berufsbedingt gehen, wie Maike Schaper, die ja schon weggezogen ist. Aktiv angesprochen habe ich extern noch niemanden. Es sind aber jetzt ein, zwei Mädels im Probetraining. Das ist ja das Schöne daran, dass wir die mit am höchsten spielende Mannschaft in Münster sind. Da kommen Leute auch auf uns zu. Wobei ich eine gute Truppe vorfinde. Ein, zwei Spielerinnen könnten auch aus der Zweiten aufrücken.

Wie kam es zum Plan, dass Sie die Damen coachen?

Schlüter: Als klar war, dass Leon nicht mehr zur Verfügung steht, habe ich mir Gedanken gemacht und zu Abteilungsleiter Daniel Schröder gesagt, dass ich Interesse habe. Ich sehe mich nicht als Notlösung, sondern habe aus meinen Ambitionen nie einen Hehl gemacht. Ich bin ewig im Verein, war nie wirklich weg, habe in der Ersten und Zweiten gespielt und die B-Lizenz im Studium gemacht. Es passte jetzt einfach.