Westfalia-Trainerin Löffler braucht eine Auszeit – doch Ersatz steht bereit

In der Vorsaison landete Westfalia Kinderhaus auf Platz zwei in der Landesliga – dort stehen die Damen erneut. Aber mit der Option noch an die Spitze zu rücken. Trainerin Verena Löffler benötigt allerdings eine Auszeit – die Interimslösung steht aber schon parat.

Aus neun Spielen holte Westfalia Kinderhaus sieben Siege. Weil im Vergleich zu Spitzenreiter VfL Sassenberg noch eine Partie aussteht, haben die Münsteranerinnen auch als Tabellenzweite die beste Ausgangslage im Rennen um den Aufstieg. So weit, so gut und vielleicht auch für den Vorjahresvize nicht überraschend in der zweiten Saison nach dem freiwilligen Rückzug in die Landesliga. Die große Qualität besteht aber offenbar in der Nervenstärke, am Wochenende gelang schon zum vierten Mal ein Erfolg mit einem Tor Vorsprung (23:22 gegen Wettringen II). „Das ist nicht gut fürs Herz“, sagt Trainerin Verena Löffler und ist dennoch happy über die Situation.