„Zeit ist reif“: Kinderhaus schafft personelle Klarheit im Trainerteam

Westfalia Kinderhaus hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Wie der Fußball-Westfalenligist am Freitag mitteilte, hat Coach Holger Möllers seinen Vertrag bis Sommer 2024 verlängert. Anschließend verabschiedet sich der 51-Jährige aus dem Trainerteam – und Assistent Omid Asadollahi übernimmt den Chefposten bei der Westfalia.

„Ich muss ab 2024 nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Irgendwann ist die Zeit für diesen Schritt reif“, sagt Möllers. „Ich sehe den Verein sehr gut aufgestellt, wollte Spielern und Verantwortlichen früh Planungssicherheit geben.“ Seinen Auftrag, Kinderhaus mit jungen Kickern in der Westfalenliga zu etablieren, sieht Möllers bis dato „gut umgesetzt“. So soll es in den nächsten eineinhalb Jahren weitergehen.

Welchen Posten übernimmt Möllers?

Auch danach bleibt Möllers dem Verein, bei dem er im Januar 2021 anheuerte, erhalten. „Ich könnte mir vorstellen, den sportlichen Leiter Kevin Schöneberg zu unterstützen, wenn das gewünscht ist“, erklärt Möllers. Klar ist: Der neue Chef wird Omid Asadollahi heißen. Der 47-Jährige sagt: „Ich freue mich riesig, dass Westfalia mir diese Möglichkeit gibt.“

Bis er an erste Stelle rückt, werde er Möllers „mit voller Kraft“ unterstützen. Schon jetzt ist die Zusammenarbeit – etwa in der Trainingsgestaltung – eine sehr enge. „Aber Holger ist und bleibt der Chef“, sagt Asadollahi, der den Westfalia-Weg mit jungen Spielern ab Sommer 2024 nahtlos fortsetzen will. Franz-Josef Rensing, Obmann für die Fußball-Senioren bei Westfalia, sagt: „Alle Seiten und alle Beteiligten begrüßen diese Lösung.“