Ein Ex-Preuße trifft, einer kurbelt an: Kinderhaus unterliegt Lünen

Der Besuch beim Spitzenreiter hätte eigentlich alle Sinne bei den Spielern von Westfalia Kinderhaus schärfen müssen, stattdessen erwischte Trainer Holger Möller sein Team in der ersten Halbzeit im Tiefschlaf – ein Nickerchen zur Unzeit, das auch dem aufmerksamen Westfalenliga-Primus Lüner SV nicht verborgen blieb. „Das ist eine ganz abgezockte Truppe“, erkannte Möllers nach der 1:2 (1:2)-Niederlage an.

Vor allem Ex-Preuße Marcel Reichwein („den musst du nicht zwei Mal bitten“, so Möller) nutzte seine beiden Chancen (11. und 34.) eiskalt und brachte den Lüner SV vorentscheidend in Front. Die vorzeitige Entscheidung ließen die Gastgeber dann sogar noch liegen, als sie einen Foulelfmeter an den Kinderhauser Pfosten platzierten. „Da haben sie uns noch am Leben gelassen“, so Möllers, der dann aber noch den Anschlusstreffer durch Luis Haverland (45.+3) bejubeln und sogar noch berechtigte Hoffnungen mit in den zweiten Abschnitt nehmen durften.

„Das war dann ein Spiel auf ein Tor“, sah Möllers jetzt endlich die wache Variante seiner Elf, die allerdings trotz einiger passabler Chancen den Ball nicht mehr im Lüner Tor unterbringen konnte. Angetrieben von Massih Wassey, dem jetzt „besten Mann auf dem Platz“, so Möllers, machte die Westfalia das Spiel. Laurin Alic und erneut Haverland hätten den Nachmittag retten können, scheiterten aber aus aussichtsreicher Position.

Westfalia: Siegemeyer – Wietzorek, Rensing, Wesberg (48. Peters), Graberg (88. Lambert) – Schöneberg, Ritter (82. Alic), Airton (65. Niehues) – Wassey, Haverland, Hammami