Westfalia Kinderhaus zeigt Top-Auftritt beim Spitzenreiter

Holger Möllers war hin und weg, schwärmte auch lange nach der samstäglichen Partie beim SV Rödinghausen II noch vom Top-Auftritt seiner Westfalia. „Jeder auf und am Platz, ob Spieler, Trainer oder Zuschauer fand, dass es ein tolles Spiel war. Beide Mannschaften haben offensiv das Risiko gesucht, haben mit offenem Visier gespielt. Da gab es über 90 Minuten keine Erholungspause“, sagte der Kinderhauser Trainer nach dem 2:2 (1:1), das eine Menge Unterhaltungswert bot.

Rückkehrer Kniesel legt vor

Es war die Westfalia, die früh für einen der vielen Höhepunkte sorgte. Jan Kniesel, erstmals nach langer Verletzungspause wieder in der Anfangsformation, nutzte seine zweite Chance. Nachdem er in Minute acht noch gescheitert war, stand er dann 120 Sekunden später nach einer Ecke am zweiten Pfosten und drückte den Ball zur Führung über die Linie. Das 1:0 aber hatte keine Zeigerumdrehung Bestand, da Rödinghausen direkt eine passende Antwort parat hatte. Dominic Schmidt spielte seine „individuelle Klasse“ Möllers) aus und versenkte die Kugel in der langen Ecke. Die Partie, es war die letzte im Westfalia-Trikot für Vereinswechsler Finn Liebert, war schon zu einem frühen Zeitpunkt richtig im Gange, trotz guter Gelegenheiten auf beiden Seiten aber blieb es bis zur Pause beim 1:1.

Schnelle Treffer nach dem Wechsel

Auf Treffer aber musste die Zuschauer nach Wiederanpfiff nicht lange warten. Einen Angriff über den Flügel zog Rödinghausen durch, Marijo Pavlovic war am zweiten Pfosten der Nutznießer von der noch leicht abgefälschten Hereingabe (48.). Doch auch die Kinderhauser waren nicht um eine prompte Antwort verlegen. Kevin Schöneberg fasste sich ein Herz. Seinen Schuss parierte Nik Deubel zwar noch, ließ den Ball aber prallen. Kniesel war zur Stelle, schnürte nur drei Minuten später seinen Doppelpack. „Da haben wir eine tolle Reaktion gezeigt“, sagte Möllers, der beinahe noch den Siegtreffer hätte bejubeln dürfen. Doch der Schuss von Janik Bohnen klatschte an die Latte (90.). „Natürlich hätten wir liebend gerne die drei Punkte mitgenommen. Aber das Unentschieden geht in Ordnung“, so Möllers.

Westfalia: Siegemeyer - Wietzorek, Rensing, Niehues, Graberg, Schürmann - Schöneberg, Liebert (69. Bohnen), F. Witt (90.+2 Abdvis Zadeh), Kniesel (77. Touray) - J. Witt (90.+2 Guimares)