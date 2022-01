Westfalia-Routinier Siering im Interview: „Kein Bammel vor der Rückrunde“

2007 kam Eike Siering zum Studium aus Krefeld nach Münster und zu Westfalia Kinderhaus. Als Kreisläufer spielt der bald 35-Jährige, der auch lange Sportwart war, nun erstmals mit seinem Team in der Verbandsliga. Vor der richtungsweisenden Partie zu Hause gegen den drei Punkte und einen Platz schlechteren PSV Recklinghausen (Sonntag, 18 Uhr) spricht er über die Ausgangslage im Abstiegskampf, die Einschränkungen für seinen Sport und das Plus an Erfahrung im Kader.

Fünftletzter gegen Viertletzter – bietet sich für Westfalia im ersten von drei Heimspielen am Stück eine große Chance an diesem Wochenende?

Siering: Für uns ist das Spiel schon sehr wichtig. Die drei Niederlagen vor Weihnachten waren in Teilen unglücklich, also müssen wir jetzt Punkte holen. Die Zahlen müssen stimmen. Bammel vor der Rückrunde habe ich aber nicht, ich traue uns auch als Neuling ein nahezu ausgeglichenes Konto zu.

Zurzeit steht es bei 7:13. Waren die jüngsten Ergebnisse ein Trend oder anderen Dingen geschuldet?

Siering: Gegen Spitzenreiter Herne war nicht mehr drin, da sind wir auch etwas eingebrochen. Das war eine verdiente Klatsche. Die Pleiten gegen Oberaden und in Verl waren aber nicht nötig. In der Verbandsliga werden kleine Fehler sofort bestraft. Wir müssen es als Zeichen werten, dass wir in jedem Spiel konzentriert sein müssen. Ein, zwei Dämpfer können aber auch eine heilsame Wirkung haben.

Mit wie vielen Absteigern kalkulieren Sie?

Siering: Wir gehen von fünf Mannschaften aus, die wir hinter uns lassen wollen. Das ist der Worst Case. Vier reichen nicht, wenn es doof läuft. Eine Entscheidung gibt es noch nicht, das hängt von den Ligen über uns ab.

Sie, Manuel und David Honerkamp, Jens Giesbert, Stephan Dittrich – Kinderhaus hat ganz viel Erfahrung. Kann das zum Plus im Keller werden?

Siering: Klar, das kann ausschlaggebend sein. Manuel Honerkamp hat sich gegen Oberaden die Achillessehne angerissen, Jens fehlte da auch – das haben wir schon gemerkt. Ein Erfahrener, gerade in der Abwehr, ist immer wertvoll. Einer, der steuert und gestaltet, tut in dieser Liga gut. Die Jungs wissen, wie sie wann reagieren müssen.

Haben Sie nach dem letzten Spiel am 11. Dezember die Füße etwas hochgelegt?

Siering: Ein wenig. Es tat nach den Niederlagen gut, den Kopf etwas freizubekommen. Wir sind diese Woche wieder angefangen, haben aber dreimal trainiert – inklusive einer Sondereinheit am Montag.

Sonntag sind nach aktuellem Stand 50 Zuschauer zugelassen. Wie bedeutend ist das Publikum für Ihre Mannschaft?

Siering: Natürlich tun uns die Einschränkungen weh, weil die Unterstützung in den Heimspielen eine große Stärke ist. Wir waren nach dem Aufstieg selbst überrascht, wie viele Leute aus ganz Münster wieder in der Halle waren. Da kamen zahlreiche bekannte Gesichter.

Der Hallensport allgemein, Handball konkret leidet unter Corona. Wie gehen Sie im Verein und in der Mannschaft damit um? Wünschen Sie sich eine Unterbrechung oder gar einen Abbruch der Saison? Oder sind die aktuellen Regelungen passend?

Siering: Vor Weihnachten haben wir auch diskutiert, ob wir weiterspielen wollen. Adler Münster ist ja als erster Verein diesen Schritt gegangen, unsere Zweite hat das auch so gemacht. Wir haben im Dezember schon eigenverantwortlich immer vorher alle einen Test gemacht, da habe ich Vertrauen in alle Jungs. 2G+ ist daher jetzt nur die formelle Fortsetzung für uns. Ich habe zu Hause eine kleine Tochter, wir bekommen bald ein zweites Kind – es gibt mir also persönlich ein besseres Gefühl. Es tut nicht weh und kostet nichts, sich regelmäßig zu testen.

Welche Konsequenzen befürchten Sie bei einem Abbruch der Spielzeit?

Siering: Das wäre sportlich sehr, sehr schwierig zu bewältigen. Allein was die Ligenstruktur angeht. Und es wäre schon die dritte Saison nacheinander. Das will natürlich keiner.