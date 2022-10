Westfalia gegen Espelkamp ganz spät im Pech

Als sich nach 90 Minuten der Auswärtspunkt für Westfalia Kinderhaus abzuzeichnen schien, war Trainer Holger Möllers zumindest nicht 100-prozentig zufrieden. „Über ein Unentschieden wäre ich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen enttäuscht gewesen“, bekannte der Coach nach der Partie bei Preußen Espelkamp.

Aus der Enttäuschung wurde dann in der Schlussminute sogar noch „totaler Frust“, weil Mittelstürmer Stefan Langemann Sekunden vor dem Schlusspfiff den Ball zum 2:1-Siegtreffer an Westfalia-Keeper Tim Siegemeyer vorbei spitzelte. „Das tut natürlich weh“, so Möllers, der seinen Schützlingen aber keinen Vorwurf machen wollte. „Eigentlich haben wir das gespielt, was wir uns vorgenommen haben: couragiert.“ Am Ende war es das alte Leid: Felix Ritter traf nach dem Rückstand durch Moritz Wefelmeier (32.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich (49.), alle anderen Chancen schafften es nicht über die Linie – wieder nicht.

Westfalia: Siegemeyer – Schöneberg, Niehues (90.+2 Lautenbach), Gra­berg, Schürmann (88. Wesberg) – Rensing, Airton (90+3 Lambert), Ritter – J. Witt (73. Haverland), F. Witt (85. Kottenstede), Hammami