Wie Concordia Albachten mit einem Fragebogen zum Höhenflug ansetzte

Der Blick auf die Bezirksliga-Tabelle macht aktuell vor allem im Südwesten Münsters richtig Laune. Concordia Albachten gewann am Freitag das Spitzenspiel beim SC Greven 09 (1:0) und belegt Platz zwei. Die Zielvorgabe will Coach Sebastian Hänsel trotzdem nicht ändern, er sagt: „Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu korrigieren.“ Vor Saisonstart erklärte er ganz simpel, so viele Spiele wie möglich gewinnen zu wollen.

Und das setzt seine Truppe bisher bestens um, gewann sechs von neun Ligaspielen. Hänsel sagt: „Der Charakter meiner Spieler ist ausschlaggebend. Sie sind wissbegierig, arbeiten hart – und auch das Selbstbewusstsein wächst aktuell.“ Gewissermaßen legten die Concorden bereits Ende 2020 die Grundlage für den heutigen Erfolg: Nachdem Hänsel den Trainerposten in Albachten übernommen hatte, traf sich das Team regelmäßig zu Online-Einheiten. Unter Anleitung von Physio und Athletiktrainer Maic Sontheimer wurde geackert.

Gezielte Belastungssteuerung

Die Belastung dabei und auch 2021, als wieder Testspiele erlaubt waren, dosierte Hänsel ganz individuell. „Ich habe einen Fragebogen an die Spieler verteilt“, sagt er. Damit holte er sich unter anderem Infos über Verletzungen in der Vergangenheit ein. „Ich will wissen, wie die Körper der Jungs ticken, achte dazu auch auf die Körpersprache im Training“, erklärte der Concordia-Coach.

Die Momentaufnahme – Platz zwei in der Bezirksliga – überrascht Hänsel „sehr positiv“. Gleichwohl sieht er noch jede Menge Verbesserungspotenzial. In erster Linie beim Spiel in der Offensive. „Bei Tiefenläufen und Positionswechseln haben wir noch Luft nach oben, sind da erst bei etwa 70 Prozent“, meint Hänsel. In Sachen Zusammenhalt und Leidenschaft sieht er die Concordia hingegen „weit über dem Soll“.

Die Erwartungen wachsen in Albachten dennoch nicht in den Himmel. „Oberste Priorität hat nach wie vor, dass wir über dem Strich landen“, sagt Hänsel, der als Trainer sonst nicht viel auf die Tabelle gibt. Seinen Spielern aber gönnt er das aktuelle Glücksgefühl.