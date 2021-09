Münster

Wer am Sonntag beim Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck den zweiten Saisonsieg bejubeln will, der sollte seinen Impfnachweis nicht vergessen oder den Nachweis seine Coronagenesung oder wahlweise einen aktuellen Negativ-Test. Ansonsten steht der Mann vom Ordnungsdienst so unüberwindbar im Weg wie auf dem Platz die Abwehrreihe des FCG – kein Durchkommen.

Von Ansgar Griebel