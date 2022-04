"Wir leben noch" - Borussia siegt in Heiden und verkürzt

Mit einem Erfolg in Heiden hat Borussia Münster den Rückstand auf das rettende Ufer verkürzt - und empfängt nun am kommenden Freitag mit jeder Menge Aufwind einen direkten Konkurrenten.

Kollektives Aufatmen bei der Borussia: „Wir leben noch“, bilanzierte Trainer Yannick Bauer nach dem 2:1 (0:1) bei Viktoria Heiden am Sonntag. Durch den Sieg sprang der Landesligist auf den 14. Platz – nur zwei Zähler beträgt der Rückstand aktuell auf das rettende Ufer. Und dort steht der TuS Altenberge, am Freitag um 18.30 Uhr zu Gast an der Grevingstraße.

Endlich! Der erste Erfolg in der Rückrunde ist amtlich, das Spiel gegen das zurückgezogene Schlusslicht aus Wiescherhöfen mal ausgeklammert. „Wir haben einiges umgestellt, sind Risiko gegangen. Aber es hat sich ausgezahlt“, freute sich Bauer, der auf den erkrankten Tormann Philipp Oluts verzichten musste. Für ihn stand Björn Bils zwischen den Pfosten.

Nach dem Rückstand zur Pause durch Timo Gremme (25.), startet der Gast furios in die zweite Hälfte. Ansumana Nyassi traf nach 49 Minuten zum 1:1, Nils Burchardt besorgte in der 85. Minute das Siegtor.

Borussia: Bils – Niesing, Klimek (78. Schrick), Hupe, Schmidt (67. Betet) – Burchardt, John, Alves Duarte – Costa Rocha (46. Gimbel), Menke (88. Pier), Nyassi