Zahlten feiert ein rundum gelungenes Wochenende mit Silbermedaille

In den Kurven hat es ordentlich gerumpelt – und Kurven gab es in Hülle und Fülle. Doch außer blauen Flecken gab es als Lohn der Mühe auch eine silberne Medaille. Silas Zahlten von der LG Brillux Münster schlug sich bei der Junioren-DM erfolgreich durch.

Am Montagnachmittag machte Silas Zahlten endlich einen dicken Strich unter anstrengende und nervenaufreibende Tage: „Gut gelaufen“, sagte der 17-Jährige kurz nachdem die letzte Schlacht erfolgreich geschlagen war. „Das war schon in Ordnung“, so das Fazit zum letzten Teil des Prüfungswochenendes, an dem Silas noch einmal alles rausgehauen hatte, was er über den Maisanbau zu berichten hatte – Leistungskurs-Klausur Erdkunde auf dem Pascalgymnasium, das Ergebnis steht noch aus.

Leistungskurs mit Kurvendiskussion

Eine andere Prüfung hatte der Leichtathlet der LG Billux Münster bereits am Sonntag im Glaspalast von Sindelfingen mit Bravour bestanden – und ein Leistungskurs war das DM-Finale über 1500 Meter allemal. „Ich glaube, ich habe noch nie so viel aus einem Rennen gelernt“, sagte Silas nach seinem Silberlauf, „und ich war auch noch nie zuvor vor einem Rennen so aufgeregt.“ Aber der Stress sollte sich lohnen: Nach etwas mehr als vier Minuten war der größte Stresstest in seiner jungen und steilen Leichtathletik-Karriere mit einem Happyend beendet, das während der siebeneinhalb Runden nicht immer absehbar war.

„Das hätte ich besser machen können“, sagte der junge Mann aus Dülmen nach dem Rennen. Etwa so, wie Tim Kalies aus Braunschweig, der immer vorneweg auf Platz zwei und somit auf der Innenbahn ungestört seine Bahnen zog, während Zahlten sich dahinter im Positionskampf teils in zweiter, manchmal in dritter Reihe aufrieb. „Da wird gedrängelt und geschubst, das kannte ich so noch nicht.“ Ein Kampf auf Biegen und Brechen, jede Kurve mit reichlich Körperkontakt – aber ohne Zärtlichkeiten: „Da ging es richtig zur Sache“.

Umwege kosten die Titelchance

Und weil 1500 Meter in der Halle eine richtig runde Sache sind, ging es nahezu unentwegt in die Kurve – 30 Stück zwischen Start und Ziel. „Da hatte ich am Ende doch viele Meter mehr gelaufen als Tim.“ Der hatte auf der Zielgeraden dann auch die entscheidenden Körner gespart, um sich von Silas Zahlten und Jan Dillemuth aus Assenheim abzusetzen, die gemeinsam als Terzett auf den letzten 500 Meter voran liefen – und schließlich die Medaillen unter sich aufteilten.

Jetzt geht es auf die 3000-m-Hindernis-Strecke

„Die waren beide mit den besseren Bestzeiten ins Rennen gegangen, und darum war ich froh, dass ich noch auf den zweiten Platz laufen konnte“, so Silas. DM-Silber in der U20 bildet den perfekten Abschluss der Hallensaison und Motivation für die Freiluftserie. „Jetzt erst einmal eine Woche ruhig angehen lassen, ein bisschen laufen oder radfahren, danach geht es wieder richtig los.“ Als erster Leistungstest stehen die NRW-Meisterschaften im 10-km-Straßenlauf an, um die Ausdauer zu testen, denn

künftig konzentriert sich Silas Zahlten auf die 3000-m-Hürden – übrigens wieder mit 30 Kurven. „Eventuell schon mit Blick auf die U-20-WM in diesem Jahr, ganz sicher aber mit Fokus auf die EM 2023.“

Lernzeit verschlafen

Die DM 2022 zumindest beendete Zahlten „ total happy“ – und am Sonntag auch total kaputt. Auf der Rückfahrt im Auto der mitgereisten Eltern „habe ich ein bisschen geschlafen“, für den Maisanbau blieb da wenig Zeit – doch der funktionierte dann auch ohne große Vorbereitung ...